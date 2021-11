Alex Belli chi “sceglierà” tra Delia Duran e Soleil Sorge?/ Oggi lo scontro con la “moglie” al GF VIP

Alex Belli si prepara ad essere il protagonista di un nuovo confronto con Delia Duran. Dopo averlo richiesto a gran voce, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli e la moglie Delia Duran saranno nuovamente l’una contro l’altro. Delia, infatti, varcherà nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà. Durante il primo confronto, Delia aveva espresso delusione nei confronti del marito lamentandosi della sua vicinanza a Soleil. Cosa accadrà, invece, questa sera? I due torneranno a scambiarsi dolci, parole d’amore?

Il nuovo confronto con Delia arriva poche ore dopo la riconciliazione con Soleil Sorge. Negli scorsi giorni, i due si erano allontanati e Soleil aveva trascorso la maggior parte del tempo con Gianmaria Antinolfi scatenando la gelosia di Alex Belli. “Mi manca”, aveva detto l’attore all’amico Davide Silvestri prima di cercare un confronto con lo stesso Gianmaria a cui ha chiesto consigli su come comportarsi con Soleil. “Sicuramente in questo momento lei non sta bene qua dentro, vorrebbe essere altrove. Lei somatizza, non è una che le caccia fuori, se le tiene dentro e poi scoppia”, gli ha detto Gianmaria.

Alex Belli, confronto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021

Alex Belli ha aperto il proprio cuore a Soleil Sorge di cui ha sentito profondamente la mancanza negli scorsi giorni. L’attore, infatti, ha provato un nuovo approccio con l’influencer con cui vorrebbe tornare a ridere e giocare come faceva all’inizio dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Lo sai che sto male a vederti così, vero? Tra amici potresti anche parlare, sono venuto a cercarti dieci milioni di volte. Mi manchi te!” ha dichiarato Belli.

Deciso a ritrovare la complicità con Soleil, Belli ha aggiunto: “Io sono con te. Sono andato contro il mondo per te. Guarda la realtà dei fatti. Ti voglio un bene dell’anima, sei una persona qua dentro che difenderei sopra ogni cosa, anche quando hai torto”. “A me basta che mi stai vicino e che mi ascolti. Lo so che posso sembrare forte ma non lo sono”, è stata la risposta della Sorge.

