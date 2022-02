Alex Belli chiede perdono a Delia Duran/ Il post di San Valentino pre-Gf vip

A poche ore dal via alla nuova diretta del Gf vip in corso, in cui è previsto il rientro di Alex Belli nella Casa dei vipponi, l’attore dagli occhi di ghiaccio ha inoltrato un nuovo messaggio d’amore a Delia Duran. Il gesto avviene a mezzo social, in occasione della giornata di San Valentino dedicata agli innamorati e all’amore. Nel suo intervento pubblico, l’attore rilascia un messaggio breve ma significativo, che suona come una richiesta di perdono inoltrata alla promessa sposa, in riferimento al triangolo che lo vede protagonista con Delia e l’altra gieffina conosciuta nella Casa dei vip, Soleil Sorge, che ha ormai la nomea di “terza incomoda” tra i due promessi sposi.

Soleil Sorge si sfoga "Alex Belli? Ho subito un tradimento"/ È la fine della "chimica artistica"?

Grande Fratello Vip, Alex Belli torna attivo su Instagram prima del rientro nella Casa

In vista della nuova nonché 41esima puntata del Grande Fratello Vip in corso, in cui è previsto il suo rientro nella Casa dei vipponi, Alex Belli è tornato a riattivarsi su Instagram con un nuovo post condiviso con il popolo del web. Lo stato in questione contiene una foto romantica, che lo immortala insieme a Delia Duran nel giorno della loro promessa di nozze, corredata da un messaggio breve, che vuole essere una richiesta di perdono dell’attore destinata alla venezuelana. “Non c’è AMORE senza PERDONO – Non c’è PERDONO senza AMORE”, si legge nel dettaglio, tra le righe della descrizione del post che l’attore dedica alla sua storica promessa sposa.

Delia Duran innamorata di Antonio Medugno/ Nuovo triangolo al GF Vip con Alex Belli?

Alex Belli intende scegliere tra Delia Duran e Soleil Sorge, al Gf vip?

Il messaggio social di Alex Belli destinato a Delia Duran a San Valentino potrebbe preludere ad una scelta d’amore dell’attore tra la promessa sposa e l’amante conosciuta al Grande Fratello vip, Soleil Sorge. Al suo rientro nella Casa dei vipponi, previsto nella puntata del reality datata 14 febbraio 2022, infatti, Belli potrebbe mettere in chiaro i suoi sentimenti e decidersi a riconquistare Delia dinanzi al grande pubblico, sulla scia dell’ultima dedica social di queste ore destinata alla venezuelana. Nel frattempo il post d’amore di Belli scatena tra i commenti più disparati degli utenti, su Instagram. “Sono assolutamente d’accordo”, scrive l’ex Gf vip, Maria Monsé. Tra i commenti degli utenti comuni, poi, emerge in particolare anche il seguente piuttosto critico sul triangolo della Casa: “Non c’è amore senza corna”.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli torna al GF Vip/ Dedica a Delia Duran "Non c'è amore senza perdono e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA