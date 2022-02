Alex Belli chiude con Soleil Sorge: “Non ci parliamo più”/ Lei “Vivi una vita da set”

Alex Belli chiude con Soleil Sorge? Dopo aver ritrovato la passione con Delia Duran, un caffè portato dall’attore a Soleil ha scatenato la rabbia della modella venezuelana e spingendo Soleil a chiarire la situazione con Belli. Dopo essersi lamentata di non avere più le attenzioni che aveva da Alex durante i primi tre mesi, dopo la dura reazione di Delia di fronte al suo rapporto con Belli, la Sore ha attaccato Alex che, stanco di essere tra due fuochi, ha deciso di mettere un punto alla situazione con l’influencer. “Sto dedicando del tempo alla persona che amo. Va bene, io la mia direzione ce l’ho. Non devo venirti a svegliare la mattina? Va bene, va bene… allora non ci parliamo più”, ha detto Belli.

La replica di Soleil, naturalmente, non si è fatta attendere. “Giusto, continua così… continua a farlo ma solo in quel modo lì e dritto. Non puoi essere te stesso in tutti gli altri sensi. Quindi sappi questo e prendi la tua direzione dritta. La tua direzione ce l’hai? Allora non venirmi a svegliare e parlarmi perché questo crea problemi e di conseguenza non chiedere di moderarmi o regolarmi per nessuno dei due o fare qualcosa… cazz* vostri”.

Alex Belli e Soleil Sorge: tutto finito?

Dopo la dura replica di Soleil Sorge, Alex Belli ha provato a chiarire la situazione. “Ti ho solo chiesto di moderare e non fare le battute del cazz* in quel momento”, ha detto l’attore, ma Soleil non ha cambiato idea e ha lanciato una frecciatina all’attore. “Volete vivere una vita da set? Buona vita!“, ha detto Soleil. Di fronte alla frecciatina di Soleil, Belli ha perso la pazienza: “Vai a ‘fancul* tu e la vita da set”.

Alex Belli e Soleil Sorge, dunque, hanno davvero chiuso? Questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini dedicherà un blocco proprio al triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Come si concluderà la vicenda? Alex metterà un punto a tutto prima di lasciare definitivamente la casa?

Soleil: “Prendi una direzione dritta”

Alex: “Ma io la mia direzione ce l’ho però…”

Soleil: “Allora non venirmi a svegliare la mattina neanche a parlarmi perchè crea problemi. E di conseguenza non chiedermi di moderarmi per te o per lei” DRITTA E PRECISA! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/CLbtyeOHOk — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 17, 2022





