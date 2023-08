Alex Belli choc su Tale e Quale Show 2023/ “Sono anni che Carlo Conti mi propone di partecipare”

Belli svela che Conti gli ha chiesto tante volte di partecipare a Tale e Quale

Alex Belli è entrato ufficialmente nel cast di Tale e Quale Show 2023, mentre Cristina Scuccia avrebbe perso l’ingaggio a causa di alcune richieste che la Rai non avrebbe accettato. Ai microfoni di Novella 2000, l’attore ha svelato quale personaggi vorrebbe imitare.

“Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti” ha affermato Belli, il quale ha ammesso essere stato chiamato diverse volte per partecipare al programma: “Ogni cinque minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti. Sono diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma. Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. Questa è la volta buona“.

L’attore è stato uno dei maggiori protagonisti di una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Il triangolo amoroso tra lui, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge ha riecheggiato per diversi mesi dopo la fine del reality show. A distanza di mesi, l’ex gieffino ha voluto dare la sua personale opinione sull’appena trascorsa annata del programma.

“Il vero problema non è il trash ma il linguaggio. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati tanti comportamenti sbagliati” ha affermato senza peli sulla lingua. Alex Belli ha, dunque, bocciato il GF Vip 22 ritenendolo inappropriato dal punto di vista del linguaggio.

