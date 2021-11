Alex Belli coccola Soleil “Sei di una bellezza stratosferica”/ Intanto Delia…

Alex Belli continua a confondere le acque in merito al suo rapporto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Più volte ha esaltato la loro “chimica”, ammettendo di essere attratto da lei, poi l’arrivo di Delia Duran in Casa ha mobilitato varie dinamiche, portando Alex a decidere di allontanarsi da lei. Così, a Sophie Codegoni, ha rivelato di non essere attratto dalla Sorge: “Soleil non mi attrae fisicamente”, ha esordito.

ALEX BELLI "SOLEIL SORGE? SOLO UNA CHIMICA ARTISTICA"/ Signorini non gli crede...

“A me piace ascoltare il suo punto di vista. Quando abbiamo fatto il giochino dei baci cinematografici, se lì ci fosse stato qualcosa di fisico lo avrei sentito. Io in quel bacio lì non ho sentito niente”, ha specificato, ribadendo infine la non attrazione a lei. Eppure, poche ore dopo, durante il collegamento speciale nel daytime con Signorini, ha ammesso di non voler assolutamente perdere il rapporto con la Sorge.

Mamma o papà di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip?/ Wendy Kay pronta a tornare...

Alex Belli, nuovi complimenti a Soleil Sorge: “Bellezza stratosferica”

Ma non è finita qui. Nella Casa del Grande Fratello Vip tutti si preparano per la diretta e in camera c’è Soleil che si aggiusta i capelli allo specchio. Alle sue spalle arriva Alex Belli che, massaggiandole le spalle, le dice: “Quanto sei bella!” Lei non dà molto corda al complimento ma lui insiste: “Sei di una bellezza stratosferica! Non guardare troppo lo specchio che si rompe”, le dice poi prima di abbandonare la camera e lasciarla da sola. Complimenti che, sul web, hanno scatenato nuove polemiche da parte dei telespettatori del GF nei confronti dell’attore. E solo poche ore prima, a Pomeriggio 5, Delia Duran lo difendeva dagli attacchi, dicendosi fiduciosa in lui…

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge "È una casa di falsi e di codardi"/ Davide la bacchetta"Sbaglia tempi e modi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA