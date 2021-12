Alex Belli compleanno con dedica romantica per Delia Duran/ “La vita è troppo bella per…”

Alex Belli festeggia il suo compleanno. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e le critiche ricevute per il suo flirt con Soleil Sorge, l’attore si mostra sereno e felice in un video accanto a Delia Duran. I due in riva ad una spiaggia cantano assieme sulle note di Shallow. Al termine dell’esibizione, Delia si avvicina ad Alex e lo bacia. Nella didascalia si legge: “La vita è troppo bella per non Amare, viviamo in un mondo pieno di odio e rancore, perciò oggi nel giorno del ricordo della mia nascita in questo mondo meraviglioso, voglio dedicarvi questo! Grazie per essere con me”. Il video è stato inondato subito di commenti. C’è chi ha voluto fare gli auguri ad Alex e chi invece ha criticato il fatto che Alex fosse voluto apparire con Delia cantando una strofa d’amore. Un utente scrive: “E ti sarebbe piaciuto dopo quello che hai fatto che il mondo ti amasse Ricorda caro Belli che ognuno raccoglie ciò che semina. Evita di fare la vittima in un mondo pieno di odio e rancore perché ti sta restituendo solo quello che meriti”.

Guenda Goria, Alex Belli scherza "Mirko sei forse incinto?"/ Lei "Mamma mi ha detto…"

La storia con Soleil fa ancora discutere e c’è anche chi consiglia Delia di aprire gli occhi: “Sono convinta che tu la stia prendendo solo in giro perché appena Soleil uscirá dalla casa andrai da lei. Spero che delia apra gli occhi perché si merita molto ma molto di più le hai mancato di rispetto un sacco e soprattutto davanti a tutta Italia .. senza parole veramente”. Insomma, nonostante il chiarimento della scorsa puntata, sono ancora in molti a pensare che Alex non l’abbia raccontata giusta.

Alex Belli: "Bello ritrovare Delia, mi manca Soleil"/ "Gf? Discepoli mi han tradito…"

Alex Belli e il confronto con Soleil Sorge

Nel corso dell’ultimo appuntamento, Alex Belli era tornato nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare Soleil Sorge in compagnia della madre Wendy Kay. Inevitabile uno nuovo scontro tra Belli e la Sorge. “Mi assumo tutte le responsabilità. Abbiamo vissuto una bellissima amicizia qui dentro e non voglio rovinarla. Ti ho voluto bene e ti vorrò sempre bene ricordatelo. Non ho mai smesso di volertene. Delia ha il suo pensiero su di te ed è legittimo, una donna ferita che non rispecchia quello che penso io di te. Non dire che ti ho preso un giro o che non ho avuto rispetto per te. Sono sempre stato sincero e sapevi che sarei uscito per risolvere le cose che avevo fuori. Non ho mai recitato, non faccio show soprattutto per quel che riguarda la nostra amicizia speciale”, ha assicurato l’attore.

Delia Duran assolta da accusa riciclaggio/ Ex marito condannato a 4 anni e 2 mesi

Un confronto che ha lasciato Alex Belli con l’amaro in bocca tanto che su Twitter l’attore ha poi scritto: “Io sono sempre stato e sarò sempre con te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella stron**” EyesNeverLie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA