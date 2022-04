Alex Belli “con Rocco Siffredi mi sentivo piccolissimo”/ “Non si possono fare paragoni con lui…”

Alex Belli durante il suo intervento all’Isola Party con Ignazio Moser oltre ad esplicitare la sua voglia di sbarcare in Honduras per mettere scompiglio tra i naufraghi ha raccontato un confronto molto particolare avuto con Rocco Siffredi nel 2015 quando i due naufraghi si trovarono insieme sulla playa Desnuda: “Sono stato con lui sulla playa dove non indossavamo nulla. Alessia Marcuzzi, grandissima presentatrice dell’Isola si collegava con noi che avevamo una sorta di paravento per coprirci dalle telecamere”.

Alex Belli all'Isola dei Famosi?/ "Se mi volete io prendo l’elicottero e mi lancio"

Alex Belli ricorda come quando la conduttrice gli chiese le sue sensazioni nello stare accanto a Rocco Siffredi lui rispose: “Io dissi che mi sentivo piccolissimo”. L’attore ha ribadito la sua sensazione nell’essere stato naufrago insieme a lui: “Non si possono fare paragoni con lui, fidatevi. Che poi eravamo dietro a quella paratia c’era pure vento e volava tutto… capitemi!”.

Soleil Sorge "scarica" Alex Belli per Barù Gaetani/ Ecco dove andrebbe in coppia con lui...

Alex Belli, l’incontro con Rocco Siffredi dopo l’Isola dei Famosi

Durante l’esperienza da naufraghi Alex Belli e Rocco Siffredi hanno scoperto di avere molte cose in comune e hanno stretto un forte rapporto di amicizia a tal punto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di aver frequentato l’attore anche dopo il reality raccontando anche quando, dopo il reality ricevette una proposta molto allettante da parte di Siffredi.

“Io e lui siamo tanto simili e abbiamo tante cose in comune” ha svelato Alex Belli ai microfoni dell’Isola Party raccontando anche come “Quando siamo usciti dall’Isola mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’” per poi svelare a tutti che fare un film con Rocco Siffredi non rientra tra le sue volontà: “Non lo farei”.

Alex Belli, ritorno al GF Vip e figlio con Delia: "Spero presto"/ Poi attacca Barù…

© RIPRODUZIONE RISERVATA