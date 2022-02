Alex Belli, confessione bomba a Delia Duran/ “Dopo il GF Vip, con Soleil Sorge…”

Alex Belli, dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021 durante la quale ha avuto un confronto sia con Delia Duran che con Soleil Sorge. La modella venezuelana ha chiesto al marito di correggere i propri atteggiamenti nei confronti di Soleil ammettendo di soffrie nel vederlo al suo fianco. “Non ti devi aprire… no! Visto che io vengo da una cosa bruttissima. Tu devi smetterla di fare determinate cose che possono ferirmi. Non è il rapporto d’amicizia ma il valore delle cose. Il vostro rapporto deve essere diverso, capisci? Lo sai benissimo che c’è un precedente tra di voi… non dirmi che è stata solo un’amicizia. Ecco, ti chiedo questo e basta”, ha detto Delia.

Alex, poi, ha svelato a Delia di essere rimasto solo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e di aver chiesto a Stella, la sua collaboratrice che è spesso ospite di Barbara D’Urso nelle varie puntate di Pomeriggio 5, di difenderlo. “L’ho dovuta mandare in televisione… non volevo fartelo sapere”.

Alex Belli svela cosa farà con Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip

Cosa accadrà, dunque, tra Alex Belli e Soleil Sorge nei prossimi giorni? L’infuencer, durante il confronto alla presenza di Alfonso Signorini, ha spiegato di aver messo un punto al suo rapporto con l’attore. Belli, nel frattempo, a Delia ha raccontato le sue intenzioni con Soleil dopo la fine del reality. Dalle parole dette alla modella venezuelana, pare che Belli non abbia alcuna intenzione di vedere ancora Soleil dopo il reality.

“Non c’è niente e siamo dentro 1000mq amore mio. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Qui è qui, è questo il Grande Fratello”, sono state le parole di Belli che pare aver deciso cosa fare dopo il 14 marzo.

