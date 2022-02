Alex Belli confessione choc/ “A dicembre ho lasciato il Gf Vip per via del contratto”, un video lo smaschera?

Nelle ultime ore sta circolando sui social una notizia riguardante Alex Belli, protagonista assoluto nella casa del Grande Fratello Vip. E’ stato pubblicato un video in cui si vede l’attore di Centovetrine, al centro del triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran, chiacchierare con Jessica Selassiè. L’argomento della discussione è la sua uscita di scena datata 13 dicembre 2021, quando, durante una visita nella casa di Delia, Alex Belli infranse il regolamento anti covid, abbracciando la moglie e costringendo quindi gli autori alla squalifica dello stesso. “Che poi attenzione, voglio chiarirti questa roba qui – sono le parole di Alex a Jessica – io il 13 (dicembre ndr), avevo già annunciato…” e Jessica: “No infatti poi loro me l’han detto, io non lo sapevo…”.

Quindi Alex Belli ha ripreso la parola “il 13 finiva il nostro…” ma il Gf Vip ha silenziato il microfono dello stesso, che sembrerebbe comunque proferire la parola “contratto”, come a dire che la sua uscita di scena non fosse stata un’improvvisata bensì un qualcosa di programmato. Sui social si è scatenato il finimondo, fra chi ha accusato la redazione del programma, e chi invece l’ha difesa, ma la realtà sembrerebbe essere proprio quello che è stato mostrato, ovvero, che Alex Belli se ne siano andato per via del suo contratto scaduto

ALEX BELLI E L’USCITA DALLA CASA DATATA 13 DICEMBRE: ECCO COSA ACCADDE

A far aumentare i sospetti il fatto che l’attore parmigiano disse all’epoca che in ogni caso aveva già programmato di uscire dalla Casa per riprendere in mano il suo matrimonio, che stava andando a rotoli, con la modella venezuelana. Di fatto ha “unito capra e cavoli” come si suol dire, e “facendosi squalificare” ha in qualche modo evitato di prendere la decisione in autonomia.

Ricordiamo che proprio in quei giorni il clima nella casa del Gf Vip era tesissimo, e Alex Belli era stato protagonista di una sfuriata non avendo ricevuto alcun messaggio dai famigliari a differenza degli altri vipponi: in quel caso aveva dato di matto chiedendo di poter uscire dalla casa più spiata d’Italia, prima di tornare sui suoi passi.

⚠️ Alex ha ammesso che non è stato squalificato è che il 13 scadeva il suo contratto⚠️ #GFvip #jessvip #jeru @GrandeFratello pic.twitter.com/fwbJzD4nYH — + Jessiche – Soleil ☠️ (@F34316) February 16, 2022





