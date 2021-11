Alex Belli confessione su Soleil Sorge/ “In quel bacio lì non ho sentito niente”

Il protagonista assoluto delle ultime due puntate del Grande Fratello Vip 2021 è stato senza ombra di dubbio Alex Belli, al centro dell’attenzione per alcuni suoi comportamenti all’interno della casa con Soleil Sorge e con Aldo Montano. La discussione con l’attore è avuto strascichi fino a ieri, quando la situazione tra i due si è ufficialmente placata con un abbraccio e una conversazione con toni pacati.

Aldo Montano e Alex Belli, la pace è tutta strategia?/ L'attore:"Mi sento in colpa" ma..

Una situazione che non si è placata per Alex è quella con Soleil Sorge, la forte amicizia tra i due infatti, ha provocato l’ira di sua moglie Delia Duran che lo scorso venerdì è intervenuta all’interno della casa per avere un confronto diretto con Alex e Soleil. Dopo questo confronto Alex Belli ha seriamente pensato di abbandonare il reality per seguire sua moglie.

Delia Duran, moglie Alex Belli/ Nuovo confronto al GF Vip? "Sono arrabbiato..."

Alex Belli ribadisce la sua idea: con Soleil solo amicizia

Dopo la puntata di Venerdì, Alex ha confidato con molti concorrenti il suo stato d’animo. Parlando con Jessica e Lulu Selassié l’attore ha detto di capire lo sfogo di sua moglie ma di non aver apprezzato il suo non voler spendere alcune parole per risollevare il suo morale e spronarlo a continuare ad andare avanti nello show. Delia Duran è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e ha parlato prima con Soleil usando parole molto dure nei confronti della donna, accusandola di essere stata scorretta nei suoi confronti e definendola una: “Gatta morta”.

Delia Duran piange a Pomeriggio 5 per Alex Belli/ "Lui infedele? Mai andato oltre..."

Alex Belli si è confidato anche con Sophie Codegoni raccontando di essere felice di aver incontrato Soleil per la quale prova solo un sentimento d’amicizia sottolineando come con la ragazza non ci sia alcuna attrazione: “Quando abbiamo fatto il giochino dei baci cinematografici, se ci fosse stato qualcosa di fisico se ci fosse stato qualcosa di fisico l’avrei sentito. In quel bacio lì non ho sentito niente”. Sophie Codegoni non mette in dubbio i sentimenti di Alex e confessa all’attore di aver giudicato il loro rapporto molto ambiguo ammettendo che la loro relazione possa essere stata fraintesa dall’esterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA