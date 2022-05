Alex Belli contro le Selassié “Non mettetemi in mezzo”/ L’attore mostra i messaggi

Clarissa Selassié critica Alex Belli: “Ha detto fake news”

Clarissa Selassié è stata ospite a Casa Chi. La più piccola delle principesse ha criticato alcuni ex gieffini che hanno commentato la rottura tra la sorella Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo senza conoscere bene la situazione: “Tanti personaggi poco conosciuti che hanno fatto il GF Vip si stanno aggrappando pur di parlare ed avere gli articoli… Ci sono i personaggini tipo Maria Monsè che cerca i riflettori. Poi altri personaggi mi hanno fatto ridere, poi sono rimasta male di Federica Calemme. Non è vero che lei è più amica di Manuel”, ha detto Clarissa. Ma non è tutto. Secondo Clarissa Alex Belli avrebbe sfruttato la situazione di Lulù e Manuel per qualche intervista in più. Ricordiamo che un paio di settimana fa l’attore, a Casa Chi e Pomeriggio 5, ha svelato che quando Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù, le tre sorelle Selassié erano nella sua Factory a scattare delle foto.

Alex Belli risponde alle accuse della principessa

Clarissa Selassié ha rivelato che lei e le sorelle non erano in studio di Alex Belli quando Manuel ha lasciato Lulù: “Noi vogliamo super bene ad Alex Belli, ma ci siamo rimaste molto male. Ha un affetto per noi e poi ha detto cose fake, sono fake news e non ha senso… Però siamo rimaste malissimo, perché ha sfruttato questa cosa per farsi le ospitate. Ho trovato il suo comportamento molto cheap”. Subito dopo la puntata di Casa Chi, Alex Belli ha risposto a Clarissa attraverso un tweet: “Giusto per la cronaca. Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte e che non ho mai detto. Questo è il mio unico pensiero a riguardo!”. L’attore ha anche allegato una chat con Clarissa, dove si leggono alcuni suoi messaggi: “Ma amore mio, io non ho difeso nessuno. Ho semplicemente detto che il rapporto fuori dal Grande Fratello Vip va testato oltre la bolla. Poi ho detto che ci sono coppie che resistono e altre che fuori non resistono nella vita reale. Tutto qua, una semplice domanda con una semplice risposta”.

GIUSTO PER LA CRONACA!!

vi Voglio Bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte… e che non ho mai detto… 🙏#alexbelli ➡️ #selassie 🧚‍♀️ 🧚 🧚‍♀️

Questo é il mio unico pensiero a riguardo!!⬇️⬇️ pic.twitter.com/gxjfNaU34U — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 12, 2022

