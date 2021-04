Alex Belli contro Mila Suarez/ “A Dubai per lavoro? Balle, devi dire la verità!”

Mila Suarez a Dubai, ma non in vacanza. La modella a Domenica Live ha spiegato di essersi recata lì per motivi di lavoro. “Non fa la traduttrice?”, ha ironizzato l’ex fidanzato Alex Belli in studio con Barbara D’Urso. Poi Mila Suarez ha preso la parola e spiegato: “Sono a Dubai, sono arrivata stamattina da Milano. Io sono venuta qua per lavoro”. Raffaello Tonon l’ha subito attaccata: “Tu prendi per il sedere tutti”. La showgirl non l’ha presa affatto bene: “Non siamo qua per litigare, un po’ di educazione. Io qui vivo da anni, sto prendendo anche la residenza e sto lavorando. È inutile fare battutine. Sei sempre pronto ad attaccare. Io sono partita con una motivazione”.

Quindi, Mila Suarez ha provato a spegnere le polemiche sul suo viaggio all’estero: “Non voglio discutere o litigare, non mi va, ognuno può fare quello che vuole nella vita”. Quando poi è stato mandato in onda un servizio sulla loro relazione lei si è limitata a dire: “Spero che sia contento, io sono felicissima del mio percorso. Quel che conta è essere felice”.

ALEX BELLI E MILA SUAREZ, LITE A DOMENICA LIVE

Subito dopo è scoppiata una lite tra Alex Belli e Mila Suarez. L’ex fidanzato della modella non crede alla storia che sia andata a Dubai per lavoro. “Cosa fai a Dubai? La traduttrice? Quale linea promuovi? Qua la gente non la prendi in giro. Devi dire cosa fai. Io ho società dietro e posso dire cosa faccio, tu cosa stai facendo”. Lei allora ha replicato: “Ma vai alle Maldive per fare cosa? Lavoro? Per andare con un drone e fare due foto. Società di cosa?”. Quindi Alex Belli ha rincarato la dose: “Qui non si parla di lavoro, prendiamo in giro le persone. Dite quello che state facendo e non abbiate paura. Non mascheratevi dietro questi finti lavori”. Mila Suarez ha provato a placarlo: “Non ho voglia di litigare”.

Poi è intervenuta Elena Morali: “Per me è assurdo che lui parli di produzioni e possa andare dove vuole, se lo fa una donna si fa polemica”. Barbara D’Urso però l’ha smentita, spiegando che non avrebbe permesso un discorso discriminatorio nella sua trasmissione. Poi è riscoppiata la lite tra Alex Belli e Mila Suarez: “Ma se conosce grazie a me Dubai. Ti è piaciuto quando ti ho portato in vacanza?”.



