Alex Belli ‘costretto’ a recitare un copione?/ Delia perplessa, lui: “Sei ingenua…”

Sono ore di tensione nella casa del Grande Fratello VIP, dove Alex Belli sta tentando di riconquistare Delia Duran. Per la coppia è un periodo molto complicato, la loro relazione ha infatti subito una brusca frenata dopo il comportamento ambiguo di Alex nei confronti di Soleil Sorgé. La modella venezuelana non ha mai digerito l’atteggiamento del marito e dopo un lungo tira e molla ha deciso di prendersi una pausa.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un tweet dedicato a Soleil, dopo la squalifica del 13 dicembre, nel periodo in cui l’attore era tornato alla vita di tutti i giorni per riconquistare Delia. La situazione sentimentale della coppia, così, si è inasprita in maniera quasi irreparabile, anche se è opinione di molti che entrambi stiano giocando molto su questa “soap opera” per acquisire visibilità.

In una recente conversazione avvenuta dentro la casa del Grande Fratello VIP, Alex Belli ha invitato sua moglie Delia Duran a riflettere profondamente sull’origine di quel tweet tanto discusso e forse anche su certe dinamiche all’interno del reality. In un primo momento la showgirl crede che il marito voglia riferirsi a determinati comportamenti di Soleil Sorge, ma lui le fa capire che è fuori strada e che le sue allusioni si riferiscono ad altri. A chi di preciso? Nella “confessione” a Delia, Alex naturalmente non fa nomi. “Sei ingenua”, continua l’attore. “Voglio che ci arrivi da sola”, ribadisce, prima di chiudersi in un momento di riflessione.

