Alex Belli critica Soleil Sorge all’Isola 2022/ “Sei mesi di trash, non rinnegarlo”

Soleil Sorge, insieme a Vera Gemma, è tornata in Honduras: nelle puntate di lunedì prossimo le due ex naufraghe faranno il loro ingresso all’Isola dei Famosi 2022. “Le piratesse”, come sono state ribattezzate, porteranno scompiglio tra i naufraghi: come reagiranno i concorrenti al loro inaspettato arrivo? Ovviamente l’arrivo di Soleil sulle spiagge dell’Honduras ha suscitato i commenti di alcuni ex gieffini, tra cui Alex Belli. A distanza di tre mesi della fine del reality show di Canale 5, l’influencer italo-americana e l’attore di Centrovetrine continuano a far parlare di loro. Ieri Alex Belli ha parlato di Soleil all’Isola Party. Dopo l’imitazione di Valentina Barbieri, Belli ha commentato la loro ultima catfight su Twitter: “Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose…”.

Poi Alex Belli ha bacchettato l’ex coinquilina e il suo prendere le distanza da un certo tipo di intrattenimento: “C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”. Durante la diretta di Isola Party, il marito di Delia Duran ha ribadito di non avere niente contro Soleil Sorge: “Per il resto voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento. Farlo in un reality significa trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza. Sono fatto così, ma non è detto che sia la formula giusta per tutti. Sono fatto così, sono un circense”.

