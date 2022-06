Alex Belli debutta come cantante/ “Amore libero” diventa una canzone: tormentone…

Alex Belli diventa cantante e lancia “Amore libero”

Alex Belli, dopo la recitazione e la fotografia, deciso di sperimentare anche la musica. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip ha dato prova non solo di sapere suonare, ma anche di saper cantare e nelle prossime settimane debutterà ufficialmente come cantante. Belli, infatti, ha scritto un brano che è diventato un singolo e che presto verrà ufficialmente pubblicato. Il titolo scelto esprime un concetto di cui Belli ha parlato nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Delia Duran ovvero “Amore libero”.

Sarà questo il titolo della canzone che segnerà ufficialmente il debutto musicale di Belli. A spoilerare l’importante novità è stato lo stesso Belli che, su Instagram, ha condiviso una serie di storie in cui è in studio di registrazione.

Alex Belli: Amore libero sarà un tormentone estivo?

Alex Belli ha annunciato la sua nuova avventura professionale, ma non ha svelato quando uscirà la canzone “Amore libero”. Tuttavia, per la realizzazione del brano, l’attore e fotografo, ha deciso di collaborare con veri professionisti del settore. Come fa sapere Novella 2000, infatti, Belli sta lavorando con il batterista, produttore musicale e autore, Emiliano Bassi che, in passato, ha lavorato con artisti come Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini.

Belli, dunque, ha deciso di sfoggiare anche le sue qualità musicali: Amore libero di cui ha parlato per sei mesi durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, diventerà un tormentone estivo? I fan attendono la data d’uscita del brano e, nel frattempo, continuano a monitorare i suoi canali social per ulteriori novità.

