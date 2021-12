Alex Belli, dedica canzone a Soleil Sorge/ “L’imponderabile”, lei commossa “è meravigliosa…”

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli voluto prendere carta e penna e scrivere una lettera a Soleil Sorge, la donna con la quale negli ultimi tre mesi ha instaurato un rapporto speciale, sotto forma di canzone. A molti utenti social, è apparsa come una vera e propria lettera di addio, dal momento che Alex avrebbe deciso di lasciare il reality show e tornare alla sua vira reale, quella cioè insieme alla moglie Delia Duran.

Prima di un suo possibile abbandono però, Alex Belli ha deciso di mettere nero su bianco i suoi pensieri e preso da un momento di ispirazione ha scritto il testo di una nuova canzone basata proprio sui momenti vissuti insieme alla Sorge. Dopo il lungo lavoro creativo, l’attore ha raggiunto Soleil per fargliela leggere con grande soddisfazione ma soprattutto per spiegarle il significato del testo dal titolo “L’imponderabile”. “Ho buttato giù delle strofe”, commenta il Vippone una volta raggiunta l’amica in sauna, spiegandole che sarà una canzone che verrà accompagnata dalla chitarra.

Alex Belli, canzone a Soleil Sorge: la toccante dedica

Alex Belli, colto da un momento di estrema creatività in Casa, ha deciso di scrivere una nuova canzone dedicata a Soleil Sorge, che erroneamente sui social è stata scambiata come una lettera di addio. In realtà a spiegare il significato del suo scritto è stato lo stesso attore parlando con l’influencer: “Ho fatto un mondo tutti in Sol, quarta nona maggiore. Ho scritto L’Imponderabile, ho buttato giù delle robe che vorrei che insieme aggiungendo altri mondi – son divisi ‘a te’, ‘a noi’ e ‘a voi’ – musicassimo appena arriva la chitarra. Però dobbiamo fare insieme il ritornello”.

Alex ha quindi letto il contenuto del brano scritto sulla loro “relazione” speciale: “A te, che vivi, splendi e mordi la vita nel magico incastro e connessioni creative. A te che non ti accontenti dei rapporti superficiali ma che cerchi la conoscenza profonda in un continuo scambio di sensazioni telepatiche ed epidermiche. A te, che ti celi dietro la tua corazza da Amazzone il tuo animo sensibile e dolce e indifeso”. Il testo è proseguito: “A noi che con gli sguardi e le pause infinite ci raccontiamo e viviamo interminabili discorsi non detti, non raccontati ma che parlano di più di un grido”. Infine, la chiosa che ha emozionato Soleil: “E infine a voi, che cercate di capire, inquadrare, sviscerare. Vi diciamo che l’amore è qualcosa di tangibile ma imponderabile ma del resto non vi chiediamo questo, vi chiediamo solo di vivere”. La ragazza ha reagito con grande emozione alle parole dell’amico commentando: “È meraviglioso quello che hai scritto”.



