Alex Belli, dedica d’amore a Delia prima dell’incontro al GF Vip/ “Una grande donna”

Alex Belli torna in Italia e anche dalla sua Delia Duran. In questi giorni trascorsi in Egitto, l’ex gieffino ha voluto dimostrare di avere nel suo cuore un’unica e sola donna, la sua compagna, e a lei ha voluto dedicare vari pensieri d’amore social: messaggi subacquei, video romantici del loro matrimonio e, proprio nelle ultime ore, un breve filmato che cerca di riassumere il suo amore.

Le immagini riproposte da Alex sono ancora quelle della loro promessa di matrimonio: ricordiamo che i due non sono ancora ufficialmente sposati perché, fino a qualche giorno fa, lui era ancora legalmente legato all’ex Katarina Raniakova. Oggi che i due sono ufficialmente divorziati, Alex può sposare Delia, cosa che potrebbe accadere proprio subito dopo il Grande Fratello Vip.

Alex Belli, Delia Duran unico pensiero: il ritorno per lei al Grande Fratello Vip

Alex Belli ha finalmente deciso di dare a Delia Duran tutte le dimostrazioni che lei ha chiesto in queste settimane dopo il suo avvicinamento a Soleil Sorge. Tante anche le belle parole spese dall’attore per la sua compagna. A lei, in alcune stories su Instagram, ha scritto: “Sono fiero di te. Amore mio sei una grande donna” e ancora: “La tua mami e la nostra famiglia ti aspetta”. Alex, insomma, attende Delia con ansia, attesa che questa sera verrà spezzata con l’ennesimo ingresso nella casa dell’attore per un confronto con la Duran e, sicuramente, ancora anche con Soleil Sorge. I motivi di questo ritorno, però, non sono al momento noti.

