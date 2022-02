Alex Belli dedica subacquea a Delia/ Elena Morali “mi ha copiato l’idea, video finto”

Alex Belli: nuovo messaggio per Delia Duran

Alex Belli continua a essere protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La settimana scorsa l’attore di Centovetrine è uscito per la seconda volta dalla casa di Cinecittà, dopo esserci rientrato per 7 giorni per cercare di riconquistare la moglie Delia Duran. Lunedì scorso Belli ha lasciato la casa da solo, mentre Delia – già finalista – è rimasta.

Giovedì scorso, però, l’attore non era presente in puntata e dopo un’assenza di 18 ore dai social è apparso di bianco vestito nel deserto: “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto, e recuperare le forze, sempre con te amore mio”. Nelle ultime ore Alex Belli è tornato sui social per mandare un nuovo messaggio alla moglie, direttamente dal fondo del mare.

Alex Belli: nuova strategia al GF Vip

Nel nuovo video pubblicato sui suoi canale social, Alex Belli appare con bombole e muta da sub, tra coralli e pesci tropicali, con un cartello in mano: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo. Io sono con te A x D”. Nella didascalia che accompagna il video, l’attore ha ribadito il suo sostegno a Delia Duran: “Vai avanti per la tua strada dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza!”.

Infine ha rivelato di trovarsi a Sharm el-Sheikh. Questa sera, Alex Belli sarà in studio per la nuova puntata del Grande Fratello Vip? Sulle prossime mosse dell’attore si è sbilanciato Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “Ha detto che da questo momento cambierà. Lui ha deciso di giocare di sottrazione. Se tornerà anche in studio? Penso di sì, per contratto dovrebbe esserci. Se non sarà presente rinuncerà al denaro che lui stesso ha decantato di aver fatto anche per far quadrare i conti”.

La bordata di Elena Morali

A far disperdere tutto il romanticismo che Alex Belli ha tentato di mettere in scena su Instagram, invece, ci ha pensato però Elena Morali, che ha accusato l’ex Vippone di averle copiato l’idea. A quanto pare, infatti, Belli non si trovava affatto nelle acque del Mar Rosso come ha voluto far intendere. La prova sarebbero i pesciolini che gli ruotano attorno e che sarebbero molto probabilmente frutto di Photoshop. Una trovata che la stessa Morali aveva sperimentato di recente in occasione dei due anni d’amore con il compagno Luigi Mario Favoloso.

Senza molti giri di parole, Elena Morali ha realizzato una sua Storia su Instagram attaccando il marito di Delia Duran e tuonando: “Alex Belli (che di belli non un caz) imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci”. Una bordata bella e buona alla quale vedremo se Alex replicherà o meno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

