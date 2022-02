Alex Belli canta per Barbara D’Urso/ Dedica social, Bonaccorti: “Non mi fido di lui”

Sappiamo tutti che una delle passioni di Alex Belli (ex concorrente del Grande Fratello Vip) è cantare, accompagnato dalle note del suo pianoforte; dopo le sue esibizioni al GF, l’attore ha deciso di suonare il piano per Barbara D’Urso dedicandole un video sui social, che è poi stato trasmesso nello studio di Pomeriggio 5, ma le critiche non sono mancate. Uscito da poco dalla Casa, Alex Belli ha suonato tenendo in braccio il suo cagnolino bianco e aveva un’espressione estremamente concentrata o, se vogliamo definirla tale, “artistica”.

Durante la visione del video musicale, le opinioniste nello studio di Pomeriggio 5 hanno avuto molto da ridire. Le opinioniste in questione sono due: Enrica Bonaccorti e Rosanna Cancellieri. Entrambe hanno rivolto ad Alex svariate risate e qualche commento pungente come: “Non è che quel pianoforte ha già la musica?”, “guarda che espressione intensa…”, “usa il cagnolino per far tenerezza e ottenere like”, fino all’affermazione di Enrica Bonaccorti: “Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora”. Davanti a queste affermazioni, il giornalista e scrittore Carmelo Abbate dice alla D’Urso: “Enrica e Rosanna sono due iene”. L’uomo non è stato l’unico a prendere le difese di Alex, infatti la conduttrice ha prontamente giustificato le espressioni di Alex e affermato che a suonare è lui, seppur con una nota ironica che poi è quella che in parte contraddistingue il programma.

La reazione di Alex Belli ai commenti delle opinioniste di Barbara D’Urso

Alex Belli, dopo aver visto la reazione e le parole a lui rivolte dalle opinioniste Enrica Bonaccorti e Rosanna Cancellieri nello studio di Pomeriggio 5, non ha polemizzato: al contrario, ha dedicato un’altra canzone a Barbara D’Urso, postandola nelle sue storie di Instagram. La canzone in questione è “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, preceduta da una dedica a Barbara: “Ti dedico un pezzo, sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste”.

Chissà se vedremo anche questo video nello studio di Pomeriggio 5; a prescindere da questo, non c’è dubbio che Alex, la sua arte e il suo carisma abbiano – nel bene o nel male – fatto parlare molto di lui in diversi programmi della televisione italiana. Sui social, invece, la canzone con cui Alex è diventato virale è stata “Bella” di Riccardo Cocciante, ricordata per una parola molto enfatizzata da Alex durante la sua interpretazione (“Esmeralda”) e per la faccia perplessa con cui venne inquadrato dai cameraman Aldo Montano, che si trovava seduto sul divano ad ascoltare l’esibizione dell’attore.

