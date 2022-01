Alex Belli “Delia Duran e Soleil Sorge? Le amo”/ Gf Vip “L’unica connessa con me è…”

Contrario alla decisione della moglie Delia Duran di entrare al Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ora si ritrova in una posizione scomoda. Quella di spettatore delle rivelazioni che la sua compagna di vita sta facendo all’interno della Casa e degli scontri con Soleil Sorge. Lo sa bene l’attore, che infatti su Twitter ha ammesso: «In mezzo a 2 Fuochi. Vi leggo, ascolto… sto in silenzio». Ma l’ex gieffino fa anche una rivelazione ai fan: «Una cosa è certa e ve la posso dire, le AMO! Certamente in forme diverse».

Ed è questo evidentemente il problema, la natura del corto circuito che lo ha mandato in crisi: «Da qui nasce la mia difficoltà di spiegarvi e di farmi comprendere. Ma non pretendo che lo facciate», ha concluso nel suo tweet. Ma non è l’unico che ha pubblicato nelle ultime ore l’attore. Anzi, in un altro ha preso una posizione molto chiara contro la moglie Delia Duran, il cui atteggiamento nella Casa evidentemente non lo convince e anzi lo spinge a lanciarle dei segnali molto chiari.

Alex Belli vs Delia Duran “Soleil Sorge l’unica che mi pensa”

«L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza!! Chi ha orecchi INTENDA!!», ha scritto Alex Belli in un altro tweet. Il riferimento è a Soleil Sorge, che spesso gli dedica un pensiero all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Cosa che la moglie Delia Duran invece sta facendo in modo totalmente diverso, visto che sta trascorrendo questi giorni parlando dei loro problemi e facendo anche delle rivelazioni scomode sul loro rapporto. Ma cosa ha detto Soleil Sorge per suscitare la reazione di Alex Belli?

«Io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex, un bacio per tutto quello che ci hai dato… BELLI CHECK! Amato dentro e fuori dalla casa…», ha detto l’influencer ieri sera a cena. Tutti i concorrenti erano a tavola, tra cui proprio Delia Duran che non ha fatto alcun commento, limitandosi a sorridere. Un gesto che evidentemente il marito non ha apprezzato, considerando la reazione social. Ma proprio l’ennesimo tweet per Soleil Sorge potrebbe farla nuovamente arrabbiare, se Alfonso Signorini vorrà mostrarglielo nella prossima puntata…

In mezzo a 2 Fuochi 🔥🔥

Vi leggo, ascolto… sto in silenzio.

Una cosa è certa e ve la posso dire, le AMO! Certamente in forme diverse.

Da qui nasce la mia difficoltà di spiegarvi e di farmi comprendere. Ma non pretendo che lo facciate.#alexbelli #gfvip — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 15, 2022

BELLI CHECK ✅

Thx ❤️

L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza!! Chi ha orecchi INTENDA!!#alexbelli #solex #gfvip https://t.co/SD7C9fJbl6 — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 15, 2022





