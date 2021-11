Alex Belli, Delia Duran, il sospetto di Soleil/ “Mi aspetto delle scuse da lei”

Il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è stato ancora una volta al centro delle intricate vicende del Grande Fratello Vip 2021. Durante la diretta di ieri sera, l’attore è stato “richiamato” da Alfonso Signorini, e lo stesso ha confermato la sua posizione nei confronti della coinquilina: voler continuare a starle a fianco nonostante la gelosia di Delia e l’ammonizione della stessa moglie. Alex Belli ha quindi ribadito quanto spiegato già in confessionale “Delia deve accettarmi per quello che sono”, convinto di essere nel giusto e di non offendere la propria compagna nello stare vicino alla bella Soleil.

Rientrato nella casa, Alex si è messo subito a parlare con Soleil, e i due hanno “bisbigliato” tali parole: “A meno che non sia condizionata – ha raccontato l’attore riferendosi a Delia – da un altro cespuglio di schiaffi che io non condivido perchè guarda caso le sue critiche…”. Non è ben chiaro a cosa si riferisca il concorrente del Grande Fratello Vip ma subito dopo ci pensa Soleil a fare probabilmente chiarezza: “Sophie (Codegoni, altra concorrente del Gf Vip 2021 ndr), non l’hanno minimamente toccata e invece Sophie fa parte di quel cespuglio lì, inizio anche a fare due più due, peccato che pensavo alcune persone…”.

ALEX BELLI, DELIA DURAN E SOLEIL: LA CHIACCHIERATA DURANTE LA DIRETTA

Quindi Alex Belli la interrompe, invocando il nuovo ingresso nella casa di Delia, di modo che la situazione possa chiarirsi una volta per tutte: “Io vorrei che entrasse qua dentro così vi capirete”. In ogni caso Soleil, che era stata accusata settimana scorsa dalla moglie di Alex Belli di essere una gatta morta, concetto poi ribadito anche ieri pomeriggio, ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, pretende delle scuse: “Io mi aspetto delle scuse da lei te lo dico”, conclude Soleil, che a differenza invece dell’attore ha deciso di fare un passo indietro nel loro rapporto, staccandosi un po’ dal coinquilino ed evitando i contatti. La sensazione è che la questione sia tutt’altro che chiusa, e venerdì prossimo ne vedremo delle belle.

