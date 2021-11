Alex Belli “Delia Duran non la voglio vedere qui”/ Il duro sfogo al GF VIP

Alex Belli dopo aver ribadito durante le ultime settimane trascorse all’interno del Grande Fratello Vip 2021 di voler avere un confronto con sua moglie Delia Duran ha improvvisamente cambiato idea dicendo di non volerla più vedere.

Il cantante parlando con Miriana Trevisan ha detto, riferendosi a Delia Duran: “Non la voglio, non la voglio vedere qui” a questa affermazione forte ha poi precisato: “Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro”. L’attore ha poi confessato di essersi reso conto delle sue affermazioni molto forti nei confronti di Delia e ha voluto ribadire: “Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ha dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti: Ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi o sottraetevi, non cadete nei tranelli che succedono”.

Alex Belli ha anche fatto riferimento alle parole dette da Sonia Bruganelli durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che ha fatto capire al concorrente come il comportamento di Delia lo abbia danneggiato dentro e fuori dalla casa dicendo: “Da quando è iniziato questo meccanismo con Delia si è incrinata la tua immagine fuori, ti dico che non è solo Soleil”.

Il concorrente del reality non è rimasto indifferente alle parole di Sonia e ha detto: “Voglio che lei stia nel suo mondo, non ha bisogno di stare qui. Lei ha da fare tante cose fuori tra banche, mutui, la cagnolina, la madre che non parla italiano. Ha un mondo a cui pensare ed è bene che stia l’. Adesso che la situazione nel game è balance non la voglio vedere. Poi quello che mi ha detto Sonia… che certe cose mi ledono”.

