Alex Belli “Delia Duran? Siamo liberi mentalmente”/ “Soleil? Mia famiglia arrabbiata”

«Non mi sono risparmiato in niente», così comincia a Verissimo il racconto di Alex Belli della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021. Non manca subito un riferimento a Soleil Sorge: «Ogni minuto lì dentro era per me fonte d’ispirazione, ho vissuto con tutti i ragazzi e Soleil a 360 gradi», ha detto l’attore a Silvia Toffanin. La conduttrice le ha subito chiesto come è stato il ritorno alla normalità: «Pensavo che lo stacco sarebbe stato più forte. Non lo so, è stato un ritorno incredibile. Sono tornato finalmente a casa con la piccola cagnolina, con Delia. I tre mesi sono giusti…». A proposito della sua famiglia, ha ammesso che ci sono problemi: «Loro enfatizzano quello che succede, da quando faccio televisione. Ho chiesto perché non mi hanno mandato nessun messaggio e mi hanno detto che mia madre piangeva, mio padre era arrabbiato con me…».

Alex Belli ha chiarito a Verissimo di non aver mai abbandonato la religione, pur avendo avuto un rigetto ad un certo punto. «Per tanti anni non mi ha capito e io non riuscivo a trovare un dialogo per fargli capire quello che volevo fare. Loro volevano tutto tranne che andassi a Milano».

ALEX BELLI SULLE CRITICHE E DELIA

Oggi il loro rapporto è buono, a volte conflittuale: ci sono dunque alti e bassi tra Alex Belli e la sua famiglia. «Io racconto quello che sono, quello che sento. Al Grande Fratello ho raccontato a cuore libero tutto, anche con un’amica, anche quando c’è quel piccolo momento in cui perdi la direzione».

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto della sua impostazione, l’attore chiarisce: «Ho un modo teatrale di fare le cose. La voce? Ce l’ho così da quando ho 16 anni. A volte sono esagerato. Mi dicono che recito? Io sono fatto così, devo accettarmi per quello che sono». Invece, su Delia Duran ha spiegato: «È l’unica persona che è riuscita ad equilibrarmi, noi giochiamo a carte scoperte. A me non piace far le cose per piacere, posso essere me stesso. Non siamo una coppia aperta, siamo liberi mentalmente».

