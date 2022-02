Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge il triangolo “è un’orgia!”/ Selvaggia Roma asfalta il GF Vip

Si riaccende il triangolo del Grande fratello vip, con protagonisti Alex Belli e le eterne rivali Delia Duran e Soleil Sorge, e l’occasione è un nuovo party a tema registratosi nella Casa. Nel corso dell’evento dei vipponi in maschera, i promessi sposi Alex e Delia si riavvicinano a Soleil, che di recente ha chiuso ogni rapporto con l’attore decidendo di non interferire oltremodo nel rapporto tra i promessi sposi attraverso l’intimità condivisa con Belli. Accade prima con un bacio saffico tra Delia e Soleil, che spiazza l’occhio pubblico dentro e fuori la Casa, incluso Alex, e poi una lite passionale tra quest’ultimo e la Sorge, dove i due si lanciano una reciproca accusa rispetto ai propri sentimenti. E a margine del party infuocato, le reazioni dei telespettatori sono tra le più disparate, tra cui emerge in particolare quella social di Selvaggia Roma, che grida all’orgia nella Casa.

A poche ore dalla nuova diretta del Gf vip 6 in corso (attesa per il 21 febbraio 2022, ndr), nella Casa più spiata d’Italia si registrano le immagini esclusive del “Wild party“, organizzato dai vipponi in maschera e dove non mancano colpi di scena. Grandi protagonisti della giornata a tema sono Alex Belli e le donne che si contendono il suo amore, Soleil Sorge e Delia Duran, con l’attore che accusa l’italo-americana di non esporre i suoi sentimenti nutriti verso di lui e l’ex Uomini e donne gli rispedisce l’accusa. Nel frattempo, Delia Duran assiste da complice alla lite passionale dei due “amici intimi”. E la lite amorosa cambia location, poi, passando dal giardino alla doccia, dove Soleil non nasconde più ad Alex di amarlo: “Io ho sempre detto che ci stiamo innamorando, ma io non mi lascio cadere. Basta con queste dicerie su di me…!”. Ma non è tutto. Perché, Soleil diventa protagonista anche di un bacio saffico con Delia Duran, sotto gli occhi increduli del resto dei vipponi. Il motivo del gesto passionale? Lo rivela la stessa Soleil, in confidenza con Sophie Codegoni: “Volevo liberarla dalla sua influenza negativa, mi sono detta ‘se vuoi il bacio, ok'”. Dal suo canto, Alex si dice poi spiazzato rispetto al bacio lesbo, in confidenza con Davide Silvestri e Barù Gaetani: “Non sono l’autore di quella roba lì!”.

Selvaggia Roma infiamma la polemica sul triangolo del Gf vip 6

Nel frattempo, le immagini del Wild Party del Gf vip 6, concernenti il triangolo che Alex Belli vive tra liti e passioni con Delia Duran e Soleil Sorge, sono virali nel web e scatenano tra le reazioni più disparate degli utenti attivi sui social. Tra cui, particolarmente aggregante si rileva quella di Selvaggia Roma, sul profilo Instagram del Grande fratello. L’ex Gf vip 5 così supporta le critiche social dei telespettatori che accusano il gioco di proporre uno spettacolo al limite della pornografia e definiscono il triangolo una farsa architettata per visibilità e business: “Sappiamo che è tutto preparato da loro. Ma potevano evitare. A me fa schifo. Il messaggio di una massa di orgia non è il massimo. Pessimo”.

