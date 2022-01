Alex Belli “Delia e Soleil? Ho fatto l’amore con entrambe”/ “Complicità erotica”

Alfonso Signorini ha deciso di dedicare un intero blocco della 38esima diretta del Grande Fratello Vip esclusivamente ad Alex Belli. Lo chiama al centro dello studio perché vuole che lui chiarisca, una volta per tutte, il rapporto che ha con Delia Duran e Soleil Sorge e, soprattutto, i suoi sentimenti. L’attore parte dunque chiarendo questi ultimi: “In questo momento amo Delia, che è la mia donna, la mia metà, e ho un amore per Soleil che ho cercato di spiegare in tutti questi mesi, diverso, anticonvenzionale. È un amore cerebrale, lei è enigmatica, ha due lati. È la prima volta che una donna mi prende talmente tanto che tutto il resto non è più così importante. Anche con Delia all’inizio è stato così, ma sono due donne diverse.”

Alex Belli: “Sotto le coperte con Soleil? Complicità erotica”

“Se dovessi rinunciare a una delle due, a chi rinunceresti?”, chiede allora Signorini. Alex tentenna, poi replica: “Io rinuncerei all’amicizia con Soleil per il grande amore e i progetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Soleil e che mai più ritroverò nella vita.” Signorini però incalza con una domanda ancora più piccante: “Faresti l’amore con entrambe?” “In verità io ho fatto l’amore con tutte e due, in una forma diversa. – replica, e chiarisce – Con Soleil abbiamo fatto l’amore dal primo momento che ci siamo incontrati, ci siamo posseduti cerebralmente.” E sotto le coperte, cos’è accaduto? “C’è stata una grandissima complicità erotica e questa è la verità e quindi non ci nascondiamo.”, conclude Belli.

