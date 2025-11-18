Alex Belli ha trovato di cattivo gusto le accuse dell'ex moglie Katarina Raniakova, l'ha denunciata per diffamazione.

Alex Belli sta vivendo un momento molto felice della sua vita perché tra pochi mesi diventerà padre, da anni lui e la moglie Delia Duran sognavano di avere un figlio e finalmente il loro desiderio si sta avverando. Dopo anni di tentativi avevano deciso di affidarsi alla medicina, lo avrebbero fatto a settembre ma durante l’estate mentre erano in vacanza hanno scoperto che lei era rimasta incinta. Entrambi hanno provato una gioia immensa, quasi non riuscivano a crederci, da poco sono stati ospiti a Verissimo ed erano al settimo cielo per la gravidanza.

L’attore che in passato ha conquistato un notevole successo grazie alla fiction ‘Centovetrine’ si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Tra le varie cose è tornato a parlare del fatto che lui e Delia Duran avevano detto al Grande Fratello che il loro era un amore libero. In molti sui social hanno provato a ferirlo chiedendogli chi fosse il padre quando hanno rivelato che Delia è in dolce attesa, lui però ride di fronte a certi commenti.

L’ex gieffino ha fatto un po’ di chiarezza in merito all’amore ‘libero’ con Delia Duran. Ha spiegato che significa solo che sono liberi di essere chi vogliono ma non fanno scambi di coppia o cose del genere. Ha fatto sapere che non sono una coppia aperta, sono sempre stati una coppia tradizionale e il loro rapporto continuerà ad essere esclusivo.

Per quanto riguarda invece la sua ex moglie, Katarina Raniakova, nel 2019 disse che lui non poteva avere figli. Dopo quelle accuse lui ha deciso di denunciarla per diffamazione perché lo ha trovato di cattivo gusto, soprattutto perché lui l’ha sempre rispettata. Ha poi svelato: “È falso, non ho mai avuto alcun tipo di problema. Semmai possono esistere incompatibilità genetiche, ma nient’altro”. Alex Belli ha anche detto che l’ex moglie non si è mai scusata con lui, non gli ha nemmeno fatto gli auguri per la gravidanza perché non hanno quel tipo di rapporto.

