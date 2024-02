Alex Belli difende Beatrice Luzzi e la mette in guardia/ “Bea esci dal Grande Fratello, altrimenti…”

Beatrice Luzzi, Alex Belli la invita a lasciare il programma

Per Beatrice Luzzi, la diretta di ieri sera è stata molto pesante emotivamente. L’attrice ormai è bersagliata da tutti i suoi inquilini che la attaccano pesantemente. Presa dalla stanchezza Luzzi ha anche manifestato il pensiero di abbandonare il Grande Fratello.

Ad intervenire a difesa di Beatrice, ci ha pensato un ex concorrente del reality show Alex Belli che sui social ha scritto: “Mi connetto solo ora al Grande Fratello, e penso solo una cosa, esci Bea!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!” L’invito dell’attore è piuttosto chiaro e si riferisce alla situazione ormai poco sostenibile che si è creata nella casa.

Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!#gf pic.twitter.com/MgxgAmvWFP — ALEX BELLI (@AXBproduction) February 6, 2024

Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa? “Io sono al limite”

Dopo diversi attacchi nel corso della serata, Beatrice Luzzi ha manifestato ad Alfonso Signorini la voglia di andare via: “Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite” ha tuonato l’attrice in confessionale.

Il conduttore replica: “Tu sei una persona sicuramente rispettabilissima, una gran brava persona, intelligente, autonoma, non hai bisogno di approvazioni, segui la tua linea e sai non soltanto argomentare ma dimostrare ciò che dici e questo è un valore immenso per questo programma. Io mi sono anche esposto nei tuoi confronti come non avrei neanche dovuto fare, perché sono il conduttore.” E ancora: “Però riconosco che a volte sai portarmi all’esasperazione, – dice Signorini a Beatrice – perché tu sei troppo egoriferita e questo porta la gente ad avere nei tuoi confronti una relazione tossica. Anche tu ti sei espressa in modi poco eleganti e carini nei confronti degli altri”.

