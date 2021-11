Alex Belli/ Dopo il massaggio hot affronta Delia Duran: come si difenderà? (GF Vip)

Alex Belli: l’arrivo di Delia Duran al GF Vip

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a far discutere all’interno e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime per gli inquilini c’è stata la possibilità di ricevere dei massaggi rilassanti con i prodotti sponsorizzati dal reality. Soleil Sorge ha ricevuto un lungo e languido messaggio dall’attore: l’influencer italo-americana indossava solo un asciugamano e le mani di Alex Belli si sono soffermate al lungo sul suo corpo. Non sono mancate battute a doppio senso e tante risate che hanno reso il momento tra loro molto intimo e sensuale. Le immagino hanno suscitato molte critiche sui social e sembra che anche Delia Duran, moglie dell’attore, abbia visto la scena e sia pronta a entrare nella casa del GF Vip: “Il profilo Agent Beast (che azzecca tutte le previsioni sul GF Vip) ha rivelato che la Duran dall’hotel in cui è in quarantena sta guardando quello che fanno Alex e Soleil. Stasera quando entrerà nella casa di Cinecittà la Pantera metterà all’angolo il “marito”… Non è un caso che Soleil ed Alex in questi giorni siano molto più complici tra massaggi e situazioni ambigue”, riporta biccy.it.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli può contare sul supporto di Katia Ricciarelli. La cantante lirica, infatti, ha parlato con ammirazione e quasi invidia del rapporto che l’attore ha con Soleil Sorge: “Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling”, ha detto la Ricciarelli. Inoltre, nella serata del 23 novembre, durante le prove della Turandot la soprano ha chiesto ad Alex Belli e Soleil Sorge di baciarsi con passione: “Hai capito il tranello che ci ha tirato la signora Ricciarelli?”, ha commentato l’attore. Delia Duran è pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con il marito: come si difenderà Alex Belli?

