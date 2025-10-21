Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio, "Lei è incinta!" L'indizio social non lascia spazio a dubbi e Gabriele Parpiglia lancia lo scoop

Delia Duran è incinta? Lei ed Alex Belli aspettano un bambino? Manca ancora la dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati ma stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia e gli indizi che in questi giorni hanno seminato sui social non dovrebbero esserci dubbi: la showgirl e l’attore presto diventeranno genitori. A dare la notizia per certa e ufficiale è stato Gabriele Parpiglia che nella sua newletters ha rivelato: “Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca d’amore desiderata, Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori!”

E subito dopo il giornalista è anche sceso nei dettagli rivelando: “Due settimane fa avevano mostrato Delia con la collana degli angeli, tipicamente usata dalle neo-mamme. Oggi, invece, la notizia è ufficiale: la coppia si prepara ad allargare la famiglia.” Parpiglia, infatti, non è stato l’unico a notare l’indizio social che ha spinto molti a ritenere che Delia Duran sia incinta, la modella si è mostrata sui social con la collana degli angeli, oggetto usato dalle donne incinte. Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio? A quanto pare si.



Delia Duran è incinta? Alex Belli pronto a diventare padre? Spunta un retroscena sulla gravidanza

Per il momento Alex Belli e Delia Duran non hanno commentato in alcun modo l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia ma è anche vero, d’altra parte, che la coppia non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio ma che stavano incontrando alcune difficoltà. Delia, ospite nel talk di Monica Setta un paio d’anni fa aveva confessato: “Noi stiamo cercando di farlo in maniera naturale e non è possibile. Abbiamo già avuto degli incontri con dei dottori specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale.” Ed adesso pare proprio che i due stiano per coronare il loro sogno di allargare la famiglia.