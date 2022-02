Alex Belli e Delia Duran, bacio bollente al GF Vip/ “Io sono qua per te…”

Alex Belli e Delia Duran infiammano l’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip. Rientrato nella casa con l’obiettivo di riconquistare la fiducia della compagna, Alex Belli, nelle ultime ore, ha deciso di passare all’azione riuscendo a strappare un bacio super passionale alla modella venezuelana sotto l’occhio della telecamere. Se durante i primi giorni di convivenza i due si erano ritagliati dei momenti d’intimità nel bagno della stiva scatenando la dura reazione del popolo del web, nelle ultime ore, Alex Belli ha chiesto a Delia di baciarlo davanti a tutti per dimostrargli il suo amore.

Prima del bacio, Alex e Delia si sono ritrovati in giardino. “Eri tu che non difendevi il nostro amore. Eri qui dentro”, sbotta Alex. “Basta, non voglio parlarne davanti a tutti”, replica la Duran. “Allora dammi un bacio davanti a tutti”, dice l’attore ricevendo un no come risposta. “Quando facevi la scemettina non ti importava del giudizio degli altri”, aggiunge ancora.

Alex Belli e Delia Duran: in camera da letto torna la pace

La discussione tra Alex Belli e Delia Duran continua prima in antibagno e poi nella camera da letto blu dove Delia dorme dall’inizio della sua avventura nella casa. “Io sono qua per te”, puntualizza Alex ricordando alla modella venezuelana che la sua permanenza nella casa finirà presto. I due, così, si spostano in camera dove si lasciano andare tra un bacio e un abbraccio.

Alex rassicura la compagna promettendole che difenderà sempre il loro amore dalle difficoltà che incontreranno sua quando il reality finirà che successivamente. “Nessuno si deve permettere di prendere in giro il nostro amore”, aggiunge ancora l’attore che riesce così a strappare un bacio passionale alla Duran.

