Alex Belli e Delia Duran, confessioni hot/ “Posizione preferita, durata rapporti e…”

Alex Belli e Delia Duran, confessioni hot a Le Iene

Anche questa settimana non è mancato l’appuntamento con il quiz piccante de Le Iene. Rifacendosi alla notizia secondo la quale Jennifer Lopez avrebbe fatto firmare al compagno Ben Affleck un contratto prematrimoniale – secondo cui l’attore dovrebbe avere con lei almeno quattro rapporti a settimana -, il programma di Italia Uno ha creato questa rubrica in cui vengono poste delle domande piccanti ad alcune coppie del mondo dello spettacolo, cercando di comprendere se anche loro sarebbero disposte a disposizioni come quella di JLo.

Questa settimana, al centro dell’intervista, ci sono stati anche Alex Belli e Delia Duran, i quali hanno confessato molti aspetti piccanti della loro vita sessuale.

Alex Belli e Delia Duran: “Dodici rapporti a settimana e…”

Si è partiti con i nomignoli che i due si danno nell’intimità, che sono abbastanza classici: per Delia Duran “Amore”; per Alex Belli “Baby”. Per la showgirl la parte più sexy del suo compagno è “Il sedere”, mentre l’ultima volta che hanno fatto l’amore prima dell’intervista è “Stamattina”. D’altronde, quando si arriva a svelare quante volte fanno l’amore in una settimana, la Duran confessa “dodici volte”, e Belli dichiara che “lei è molto impegnativa, fidatevi!”. Il posto più strano in cui hanno avuto rapporti è “In bagno sull’aereo”; e la durata media è di “Penso quindici, venti minuti”, ha dichiarato la Duran. Entrambi hanno confermato di praticare l’auto-erotismo e che la loro posizione preferita durante l’amplesso è “A pec…ina”.

