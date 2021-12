Alex Belli e Delia Duran: crisi rientrata/ Lui dimentica Soleil “Da 3 mesi sognavo…”

Alex Belli si prepara a incontrare nuovamente Soleil Sorge per un confronto, ma a quanto pare l’ex Vippone avrebbe già chiuso il capitolo legato alla sua conoscenza avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le tensioni iniziali, infatti, con la moglie Delia Duran sembra essere tornato il sereno. Negli ultimi giorni si è detto di tutto sul loro conto. Si è parlato di “pomiciate” subito dopo la passata puntata tra marito e moglie, come raccontato dall’ex gieffino Samy Youssef in una diretta Instagram, asserendo di aver visto in prima persona i due molto affiatati. Ma si è parlato anche di una lite in treno molto accesa il giorno successivo, come documentato da Novella 2000.

A fornirci nuovi dettagli sul loro rapporto coniugale, ci ha pensato lo stesso Alex Belli attraverso le sue Instagram Stories. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, dalla sua casa di Milano ha postato alcune Stories suona al pianoforte cantando “Non me lo so spiegare” di Tiziano Ferro. Qualcuno avrà pensato ad una dedica a Soleil, ma sullo sfondo c’è la moglie Delia Duran impegnata nel trucco.

Alex Belli e Delia Duran: la coppia torna alle vecchie abitudini

Potrebbero essere bastati pochi giorni affinché Alex Belli e la moglie Delia Duran riprendessero in mano la loro vita di sempre e la loro relazione, lasciandosi alle spalle tutto quello vissuto negli ultimi due mesi. La voglia di riconquistare la fiducia della donna, avrebbe portato Alex a rivivere anche le stesse vecchie abitudini, come dimostrato da alcune Stories su Instagram postata ieri sera, in cui l’attore portava alla moglie la loro cena preferita a base di sushi.

“Sushi dinner”, scrive Alex nella Story in cui si vede la sua mano reggere la busta contenente il cibo. Belli è entusiasta e rivela: “Ragazzi, sapete quanto io abbia sognato il sushi? Sono tre mesi!”. Ancora una volta sullo sfondo, la moglie Delia pronta a gustarsi una cena di coppia. E Soleil Sorge? Di lei nessun accesso, almeno su Instagram, in attesa del confronto che andrà in scena questa sera direttamente nella dimora che li ha visti uniti, in situazioni “pericolosissime”, nelle ultime intense settimane.

