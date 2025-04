Abbiamo conosciuto la particolarità del loro amore alcuni anni fa al Grande Fratello Vip; al netto di qualche sussulto, difficoltà, oggi Alex Belli e sua moglie Delia Duran sono più uniti che mai. Una liaison che prosegue su binari felici come testimoniato dai sorrisi smaglianti osservati oggi, ospiti in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo. La coppia ha partecipato al blocco dedicato al ruolo dei genitori e, nel loro caso, si tratta ancora di un sogno comune.

Alex Belli e sua moglie Delia Duran hanno infatti confessato di inseguire ancora il sogno di diventare genitori. L’idea di avere un figlio è forse l’anello mancante per un amore così lucente come il loro, un bisogno all’insegna dell’amore che purtroppo – come da loro raccontato a La Volta Buona – ancora non sono riusciti a concretizzare a dispetto dei tentativi. “Sono due anni che ci proviamo naturalmente ma non riusciamo quindi stiamo pensando di affidarci ad un centro, siamo pronti a sondare altre vie attraverso la medicina. Vogliamo diventare genitori, assolutamente sì”.

Alex Belli e Delia Duran a La Volta Buona: “Un figlio? Tra qualche mese…”

Da diverso tempo Alex Belli e Delia Duran cercano di diventare genitori ma senza risultati, almeno dal punto di vista naturale. Nonostante ciò hanno rivelato a La Volta Buona di non demordere e di avere ancora viva la speranza di riuscire ad avere un figlio che con tanto amore e dedizione sarebbero pronti a crescere. Dato che la strada della gestazione naturale non sembra dare risultati, la coppia è pronta a ricorrere al sostegno medico per realizzare il sogno: “Le cose devono accadere nel momento giusto, spero di poterti dare una buona notizia tra qualche mese”, queste le parole di Alex Belli riferendosi ad una futura ospitata da Caterina Balivo proprio per annunciare il lieto evento. Chissà che prossimamente non tornino proprio nel salotto di Rai Uno per raccontare di un tenero figlio o figlia in arrivo.