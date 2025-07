Alex Belli e Delia Duran, ospiti a Storie al Bivio di Monica Setta: dal matrimonio alle difficoltà di avere un figlio: "Valutiamo la fecondazione assistita"

Sarà una puntata dedicata alle coppie quella di oggi 1 luglio 2025 di Storie al Bivio Show il programma di Monica Setta in onda in prima serata su Rai2. E tra gli ospiti ci sono anche Alex Belli e la moglie Delia Duran che hanno concesso una lunga intervista in cui hanno parlato del loro amore, dal primo incontro fino al desiderio di avere un figlio. L’attore e la modella, inoltre, hanno confessato a Monica Setta che il segreto della loro unione è l’essere una coppia aperta. Stando alle anticipazioni Storie al Bivio Show, infatti, la coppia ha ammesso che da sempre sono una coppia aperta e questo li ha uniti e legati tantissimo.

“Siamo una coppia aperta ma in verità c’è un’unica regola che è quella di lasciare il proprio compagno o la propria compagna liberi di essere se stessi e questo cosa qui annulla tutto il resto.” ha ammesso Alex Belli a questo punto la conduttrice ha chiesto a Delia Duran se è stato l’attore a proporle di vivere la loro relazione in maniera libera e aperta ma l’attrice e modella ha ammesso di essere così anche prima di conoscerlo e che questa modo di vivere l’amore ‘ci ha unito e legato tantissimo’. Delia Duran ed il marito Alex Belli stanno insieme da sette anni, hanno attraversato momenti di crisi, alti e bassi come in tutte le relazioni ma adesso sognano di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

Perché Delia Duran ed Alex Belli non hanno figli? “Valutiamo anche la fecondazione assistita”

Alex Belli e Delia Duran hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2019, uscendo dal programma ancora più uniti e innamorati. Hanno affrontato un momento di difficoltà quando l’attore ha partecipato al Grande Fratello e si era invaghito di Soleil Sorge, anche lei concorrente, nonostante tutto però il loro amore ha resistito. L’attore e la modella si sono sposati nel 2021 con una splendida cerimonia. Perché Delia Duran ed Alex Belli non hanno figli? Di recente la coppia ha rivelato le difficoltà ad averne. Ospiti a La volta buona da Caterina Balivo hanno ammesso che per ben due anni hanno provato ad avere figli senza riuscirci e per questo stanno sondando anche altre vie, come la fecondazione assistita per diventare genitori.