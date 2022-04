Alex Belli e Delia Duran figlio in arrivo? I nomi/ “Crisi un fake? Non puoi bluffare”

Grande fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran sognano un figlio: l’intervista a Chi

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso condiviso al Grande fratello vip 6 con la “terza incomoda” Soleil Sorge, e ora i promessi sposi, Alex Belli (39 anni) e Delia Duran (33 anni) tornano al centro del gossip. Il motivo? I due ex Grande fratello vip 6 si sono raccontati a cuore aperto a Chi magazine, per un’intervista esclusiva, dove fanno sapere di essersi concessi una rehab del loro amore al caldo della Repubblica Domenicana. I due promessi sposi si sono detti disposti a rispondere alle curiosità di Chi, seppur non ammettendo parole come teatrino, sceneggiatura, e sottolineando quindi la veridicità del gioco vissuto tra le mura della Casa, incluso il triangolo che li ha visti protagonisti con Soleil Sorge.

“Chiariamolo: io e Delia facciamo quest’intervista, ma evitiamo parole come teatrino, sceneggiatura, recita, ecc -esordisce Alex Belli, a testimonianza della veridicità del gioco condotto con Delia Duran al Grande fratello vip-. La gente comune, chi ha amato il nostro Grande fratello vip, capisce che non è stato solo un gioco. Noi ci siamo messi completamente e in tutti i sensi a nudo, anche sbattendo contro le critiche, ma se devi fare questo programma, accetti questa sorta di patto che devi mantenere con il pubblico e chi ti ha offerto quest’opportunità: non puoi bluffare”.

Belli, per molti vincitore “immorale” dell’ultima edizione del Gf vip svela di aver ritrovato la sicurezza e la tranquillità facendo esplodere i sentimenti nutriti con Delia Duran e quindi il loro amore. E difende il valore del reality come il Grande fratello vip: “Nei confronti del reality c’è uno strano alone di diffidenza, spiego: lo spettatore che guarda da casa si chiede quando inizi la realtà e dove finisca la fiction. Il centro del programma è l’accadimento reale. Io ho voluto vivere e sopravvivere al bene e al male, di quello che esplodeva dentro e fuori. Non c’era nulla di autorale nel mio percorso. Lo hanno visto in milioni per 6 mesi”. Nel corso dell’intervista, Alex Belli, seguito poi da Delia Duran, dichiarano che nonostante Soleil Sorge il loro amore non è tramontato e al di là dei pregiudizi generali – che in particolare li definiscono una “coppia aperta”- si dichiarano una coppia normale che desidera un figlio. I due promessi sposi fanno quindi sapere che intendono ricorrere alla fecondazione assistita.

Delia Duran e Alex Belli una coppia diversa dalle altre? La replica ai pregiudizi

Intervistato da Chi sul concetto di amore e normalità, rispetto ai giudizi generale che tacciano i promessi sposi di voler nascondere il loro essere una coppia aperta, Alex Belli quindi dichiara che per lui e Delia Duran “il concetto di famiglia è inteso come il senso di libertà”, e che questo non sia stato rispettato durante il gioco della coppia vip condotto al Grande fratello vip 6. “Soprattutto da Adriana Volpe, che lo ha calpestato -fa sapere Alex Belli-. Stiamo ancora combattendo per i diritti negati. Non posso sposarmi in piena libertà, con le premesse, e la felicità dettati da come diavolo ci pare. Noi siamo una coppia aperta? E quindi, siamo una coppia diversa dalle altre… e poi diverso cosa vuol dire? Nulla. Mi fa sorridere chi fa battaglie e poi usa la parola diverso. Noi siamo la nostra normalità e ora vogliamo un figlio“. Parole importanti quest’ultime, da cui trapela il desiderio di mettere su famiglia dei “promessi sposi”. Nell’intervista, poi, la parola passa a Delia Duran: “Il patto tra noi (parla di lei e Alex Belli) è amore libero, non credo che ci sia bisogno di spiegazioni. Noi siamo limpidi come l’acqua. A qualcuno dà fastidio? Fatti suoi. Non è solo una questione di sesso, ma anche di parlare di coinvolgerci nei nostri sogni di vita e perché no nei sogni erotici”. Alex Belli e Delia Duran desiderano un figlio, indipendentemente dal sesso, e l’attore fa sapere: “Noi dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita, ma alleggeriamo. Esclusivo per Chi: se è femmina la chiamiamo pantera”. “Quando lo hai deciso?” si interroga Delia, parlando ad Alex, che quindi ricorda alla venezuelana di averne parlato in una serata. L’attore poi svela il nome scelto per un figlio maschio: “E se è maschio Alex junior per la dinastia da egoriferito che ho, sino alla fine deve continuare”.











