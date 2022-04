Alex Belli e Delia Duran “Figlio? Pensiamo alla fecondazione assistita”/ “Un aiuto…”

Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto un momento di crisi durante l’avventura dell’attore al Grande Fratello Vip. La coppia sembrava sul punto di dirsi addio poi, con l’uscita di lui prima e l’ingresso di lei nella Casa poco dopo, la situazione è cambiata e, verso la fine del reality, è arrivata la riappacificazione. Una volta fuori dalla Casa, Alex e Delia hanno ricominciato la loro vita insieme e con grande passione, dichiarando di desiderare un figlio.

Un desiderio che, d’altronde, i due avevano palesato anche in precedenza e in più occasioni. In una delle ultime interviste rilasciate, la coppia ha rivelato di essere pronta anche a ricorrere alla fecondazione assistita per avere un figlio, ipotesi che Alex conferma anche nello studio di Pomeriggio 5.

Alex Belli a Pomeriggio 5: “Un figlio con Delia Duran? Ci faremo aiutare dalla scienza”

“Non ho mai fatto segreto di questa cosa qua, sicuramente abbiamo bisogno di una mano da parte della scienza, – ha ammesso Alex Belli in diretta a Pomeriggio 5, spiegando che – sicuramente un aiutino ci vorrà.” Una pratica che, a quanto pare, la coppia potrebbe iniziare già questa estate. “Oggi come oggi siamo talmente pieni di stress e problematiche che un aiutino ci vuole…”, ha quindi ribadito l’attore, spiegando che si tratta di una decisione a lungo ponderata con la sua compagna.

