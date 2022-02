Alex Belli e Delia Duran hanno fatto l’amore al Gf Vip?/ “Unione passionale…”

Alex Belli e Delia Duran hanno fatto l’amore al Grande Fratello Vip? La domanda “corre” sui social da quando sta circolando un video in cui prima la modella confessa al compagno di voler avere un rapporto sessuale con lui e poi l’attore la tira a sé in bagno. Non ci sono ovviamente le immagini di quanto accaduto nel bagno, ma per gli utenti non ce n’è bisogno, in quanto convinti che i due siano andati oltre il bacio. C’è chi è andato oltre, spiegando che Alex Belli potrebbe aver approfittato di quel momento per riportarle alcuni fatti dall’esterno lontani da microfoni e telecamere, violando di fatto il regolamento del reality.

Ma è stata Delia Duran a spazzare via ogni dubbio. Ha infatti raccontato a Lulù cosa sarebbe successo nel bagno e le sue parole parole sono eloquenti. «C’è stato un avvicinamento nella stiva. Per me è stata una cosa bellissima. Abbiamo avuto un’unione passionale», le parole raccolte da Biccy. Ma ha fatto riferimento anche all’intimità che ha avuto con Alex Belli nel letto della stiva del Grande Fratello Vip: «Siamo stati nel letto insieme ed è stato stupendo».

DELIA DURAN CONFESSA “ALEX BELLI MI FA IMPAZZIRE”

Quella domanda iniziale, dunque, sembra trovare risposta proprio nelle parole di Delia Duran, che ha confessato cos’è successo con Alex Belli, risolvendo quello che ormai sui social era stato chiamato come il bagno-gate al Grande Fratello Vip. «Il bello è ascoltare il cuore e seguire questo, la situazione e l’amore che nonostante tutto è per lui. Questo uomo è un folle e anche questo è quello che lo contraddistingue. Questo è un crazy love. Il nostro amore libero è pazzo e folle».

Dunque, i due sono pronti a voltare pagina, insieme: «Sono andata avanti e l’ho perdonato, mi fa impazzire Alex. Però anche io sono folle forse più di lui. Quando ci siamo conosciuti lui non poteva immaginare quanto ero pazza. Abbiamo questo game di condivisione che scegliamo in due, lui ha sbagliato qui dentro, però adesso è tutto chiarito». Non c’è un riferimento esplicito a quanto accaduto al bagno, ma per gli utenti sui social queste parole sono la conferma che i due sono andati oltre. I diretti interessati però potrebbero darla direttamente nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip…

