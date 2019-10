Alex Belli e Delia Duran/ La sera decisiva fra i dubbi dei fan e le gelosie (Temptation Island Vip)

ALEX BELLI E DELIA DURAN VERSO L’ADDIO A TEMPTATION ISLAND VIP 2019?

Punto interrogativo su come andrà a finire fra Alex Belli e Delia Duran. Nella puntata di Temptation Island Vip 2019 di oggi ci sarà molto per tutte le coppie ancora in gara di affrontare il fatidico falò. Alex Belli ha provato a parlare con la fidanzata già la scorsa settimana, dopo aver visto l’ennesimo video compromettente, ma è stato fermato dalla produzione. Questa volta riceverà una nuova clip, un ballo passionale e sensuale fra Delia e il Tentatore Riccardo Colucci, in cui oltre agli sguardi ci sono anche diversi contatti fisici che lasciano intuire il flirt in atto. “Andiamo a fare sto c@zz# di falò. Mi sono rotto i c#gli#ni”, dice Belli nell’assistere alla nuova scenetta. I fan del reality però non credono a nessuno dei due, tanto che sui social sono tantissimi i commenti a sfavore della coppia, soprattutto per quanto riguarda il fidanzato di Delia: “Un Oscar ad Alex. Interpretazione migliore di tutte le soap. Un applauso prego”; “Si vede che state recitando”; “Scusate ma visti i trascorsi di Alex, un applauso a questo attore è doveroso. Tutto programmato”. Sono solo alcune delle accuse dei telespettatori, che vedono anche in Delia un atteggiamento poco pulito. “La conferma che stanno recitando è che a Delia non potrebbe mai piacere Riccardo. Si è scelta il bruttino del gruppo per fare la loro recita programmata”, scrive in particolare una fan. Clicca qui per guardare il video di Alex Belli e leggere i commenti

ALEX BELLI E DELIA DURAN: L’ATTORE INFURIATO DOPO GLI ULTIMI VIDEO

Sono tante le cose che hanno spinto Alex Belli a cercare subito un confronto con Delia Duran. Durante la puntata di Temptation Island Vip 2019 della settimana scorsa, l’attore infatti non ha retto alla vista del nuovo video che la produzione ha realizzato in vista del falò dei fidanzati. Un atteggiamento molto diverso rispetto a quello precedente, quando lo abbiamo visto sorridere e ironizzare sui balli che Delia si concede con il single Riccardo Colucci. Nella clip, il Vichingo infatti raggiunge la Duran nella case delle fidanzate e poi i due vanno alla spiaggia per fare una cavalcata. “Comunque sei molto bello. Quando sei sopra il cavallo non lo so… sembri un eroe”, dice lei. “Dal primo momento che ti ho visto, ho sentito una bella energia”, prosegue. Per questo crede che la sintonia sia scattata subito. Il Single decide poi di fare un ritratto alla showgirl, sottolineando di poterla in qualche modo accarezzare con la matita. Alex ride, prende in giro Riccardo definendolo ‘Acquaman’, ‘Michelangelo’, ma poi il suo umore cambia in modo imprevisto. Quel bagno e quell’incontro di mani si trasformano poi in sguardi e un lungo abbraccio, sfiorate con il naso, tanto da far pensare ad un bacio in arrivo. Delia però sa che il fidanzato potrebbe non gradire certi atteggiamenti, ma si lancia in un “Ma che mi hai fatto tu?”. Così Alex lascia il video, corre lungo la spiaggia e cerca di raggiungere il villaggio delle fidanzate, ma viene bloccato poco dopo. Clicca qui per guardare il video di Alex Belli

