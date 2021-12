Alex Belli e Delia Duran, lite furiosa per strada/ Lui svela: “Viviamo alti e bassi”

Sono stati giorni tormentati per Alex Belli una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. Non per le tante critiche e per il caos trovato fuori sul suo conto, ma per quanto accaduto con Delia Duran. Di liti tra i due non ne sono mancate e alcune di queste sono state anche paparazzate. Una in particolare è finita nel mirino dei fotografi di Whoopsee. Le immagini immortalano Delia e Alex per strada, poi in auto, che litigano furiosamente. Lui cerca di spiegarle qualcosa ma lei sembra non voler sentire ragioni. Lui alza la voce mentre lei rimane in auto e gli animi appaiono particolarmente tesi. Questa lite furiosa segue quella paparazzata invece in treno. I due tornavano a casa in treno quando è partita una lite, poi immortalata dai paparazzi di Novella2000, durante la quale Delia è arrivata a lanciargli in faccia un anello. Oggi ospite nella nuova diretta del Grande Fratello Vip, Alex rivede quelle immagini e ammette che con Delia in questi giorni ha vissuto “momenti di alti e bassi”.

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip nel ruolo di marito di Delia Duran/ Scontro con Soleil?

