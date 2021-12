Alex Belli e Delia Duran, lite in treno/ Lei lancia la fede: “Non me ne frega…”

Duro scontro tra Delia Duran e Alex Belli durante un viaggio in treno. A pubblicare, in esclusiva, le foto è il settimanale Novella 2000 che ha pizzicato l’attore e la moglie durante il viaggio che, da Roma, li ha riportati a Milano. Dopo il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e la successiva squalifica di Belli, i due hanno lasciato insieme la capitale, ma dalle foto pubblicate da Novella 2000, pare che tra i due i nervi siano ancora abbastanza tesi. Delia non ha tollerato il rapporto tra Alex e Soleil Sorge con cui ha avuto uno scontro anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021.

Ma cos’è successo tra Delia e Alex? Cosa ha scatenato lo scontro tra i due in treno? La causa del litigio tra i due sarà ancora quanto accaduto tra Belli e Soleil Sorge?

Delia Duran e Alex Belli, durissimo scontro dopo il Grande Fratello Vip 2021

Come si legge su Novella 2000, Alex Belli e Delia Duran sembravano tranquilli durante il viaggio in treno. Improvivsamente, però, tra i due sarebbe scoppiata una pesante lite nel corso della quale Delia si sarebbe lasciata andare ad un amaro sfogo. “Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata”, avrebbe detto la Duran.

Inoltre, secondo Novella 2000, durante il litigio, Delia si sarebbe anche tolta la fede e l’avrebbe lanciata contro Belli non nascondendo di essere visibilmente furiosa con il marito. Belli, dunque, riuscirà a recuperare la fiducia della moglie e a salvare il matrimonio? Delia, anche durante il confronto al GF Vip, non si è sbilanciata.

