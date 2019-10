Alex Belli e Delia Duran/ Lui come Ciro Petrone corre al Villaggio delle fidanzate? (Temptation Island Vip)

Alex Belli e Delia Duran: il flirt con Riccardo Colucci trasforma Alex in “Petrone”?

Alex Belli e Delia Duran potrebbero regalarci una nuova pagina di trash a Temptation Island Vip 2019. Anche se fino ad ora il modello ha mantenuto delle distanze rispetto a quanto visto nelle clip, tutto sta per cambiare. Nella puntata di questa sera, Alex Belli avrà modo di assistere ad un particolare momento ludico fra la fidanzata e Riccardo Colucci, che finirà con un bagno e qualcosa di più. “Ti devi togliere tutto però”, dice lei dopo che il Single vichingo si è già tolto la maglietta. Parole significative che unite ad uno scambio di sguardi intensi successivo, dicono molto di più di quanto sembra. Clicca qui per guardare il video di Delia Duran e Riccardo Colucci. Non sappiamo se sarà questa scena in particolare a convincere Belli a riproporre la fuga d’amore di Petrone verso la sua bella. Fatto sta che al falò, scoperte le novità sulla fidanzata, non esiterà ad allontanarsi in tutta fretta. Direzione? Villaggio delle fidanzate ovviamente. Alessia Marcuzzi deciderà di seguirlo e forse riuscirà persino a bloccarlo, a meno che Belli non riesca a fare uno scatto felino subito dopo. Sono ben pochi purtroppo i momenti che ci vengono mostrati nel promo.

Alex Belli e Delia Duran: Riccardo Colucci metterà a rischio la coppia?

L’avventura di Delia Duran e Alex Belli a Temptation Island Vip 2019 finirà entro breve e questo anche perché la coppia è subentrata solo a reality inoltrato. Sembra però che lei si stia già dando da fare nel villaggio delle fidanzate, tanto da aver subito adocchiato Riccardo Colucci e averlo scelto come suo Tentatore preferito. Quell’aria da vichingo l’ha attirata immediatamente e ha scelto di rifilare un due di picche a un altro Single che si è avvicinato a lei per ballare. Come abbiamo visto nella puntata della settimana scorsa, Alex Belli per ora ride e sorride nel vedere la fidanzata scatenata con balli provocanti. “Bello perché ballano sempre“, commenta infatti al falò rivolgendosi a un altro dei fidanzati. Poi si ritrova soddisfatto nel vedere che Delia ha allontanato il single Mattia, ma confessa anche alla conduttrice che quelle risate che gli scappano sono più che altro nervose. “Noi non abbiamo mai quel pressing. Anche nell’ultima parte del video si vede che a lei dà fastidio, perché sono assillanti“, dice notando la differenza di ciò che succede nei due villaggi. Clicca qui per guardare il video di Alex Belli.

