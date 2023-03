Alex Belli e Delia Duran: “Non possiamo avere figli naturalmente”/ “Stiamo tentando…”

Alex Belli e Delia Duran: il sogno di un figlio

Alex Belli e Delia Duran sono sempre più innamorati e felici. La coppia ha superato senza problemi la prova del Grande Fratello Vip e, dopo aver ricucito il loro rapporto, oggi vorrebbero avere un figlio. Un desiderio di cui la coppia ha parlato spesso non nascondendo anche le difficoltà nel riuscire ad allargare la famiglia. Lo scorso giugno, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo era stata Delia Duran a parlare del percorso intrapreso con Belli per riuscire ad avere quel figlio tanto desiderato.

“Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”, aveva detto Delia non escludendo la possibilità di ricorrere all’inseminazione artificiale ed oggi, a parlare di tale percorso, è anche Alex Belli.

Alex Belli e Delia Duran: il desiderio di una famiglia

Ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, Alex Belli, oltre ad aver commentato i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che si concluderà il 3 aprile con la finalissima, ha parlato anche della sua storia d’amore con Delia Duran e del desiderio che, entrambi, hanno di avere un figlio. L’attore ha così svelato che, insieme alla Duran, si è rivolto ad un nuovo dottore e non nasconde la speranza di poter finalmente realizzare il suo sogno.

“Va tutto bene, spero che la famiglia si allarghi. Siamo andati da un nuovo dottore e spero che risolva i nostri piccoli problemi. Stiamo tentando l’inseminazione assistita perchè naturalmente non succede“, le parole dell’attore.

