Alex Belli e Delia Duran notte hot rovinata dalle Iene/ “Dov’è Soleil? Perchè non avete chiuso in bellezza?”

Le Iene irrompono in albergo da Alex Belli e Delia Duran interrompendo una notte hot

Lunedì scorso si è concluso il Grande Fratello Vip 6. L’edizione sarà ricordata soprattutto per il triangolo amoroso Soleil Sorge – Alex Belli – Delia Duran. Stefano Corti de “Le Iene” ha voluto capire quale futuro attende ora i protagonisti, tutti fuori dalla casa di Cinecittà. Per cui si è diretto proprio nell’hotel in cui Alex Belli e Delia Duran soggiornavano nelle notte post-puntata, bussando con insistenza alla porta e chiedendo lumi circa la cosiddetta “troppia”. L’attore parmense ha risposto: “Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge“. Nonostante la risposta ottenuta “Le Iene” sono rimaste a origliare alla porta sentendo i gemiti della coppia intenta a fare sesso. La modella: “Forte amore, forte…“, ma poi il loro momento è stato interrotto dalle nuove domande dell’inviato in giacca e cravatta.

Alex Belli a La Pupa e il Secchione?/ L'attore: “Il mio filone continuerà nello show"

Alex Belli e Delia Duran, notte selvaggio in hotel “Aguantalo!”

“Le Iene” si sono recate fuori dalla stanza d’albergo dove Alex Belli e Delia Duran soggiornavano e ha interrotto i due mentre avevano un amplesso chiedendo “Ma dov’è Soleil? Perchè non avete chiuso più in bellezza?”. La risposta di Alex Belli è stata: “Il trittico non è più di moda e salutatemi la Rodriguez”. Tuttavia, l’inviato del programma diretto da Teo Mammuccari è rimasto nei paraggi e dopo un pò ha ascoltato le urla dei due nel pieno della loro passione. Alla fine dopo esser stati nuovamente interrotti i due hanno chiamato il portiere dell’hotel e la loro assistente che ha provato a cacciare “Le Iene” che sono rimaste nel pianerottolo della loro camera d’albergo fino alle sei di mattina. Clicca qui per vedere il video completo.

