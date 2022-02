Alex Belli e Delia Duran pace fatta?/ “Non lascio perdere per questa stron*ata…”

Il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip

Alex Belli è tornato dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della quarantunesima puntata, prima di annunciare il suo ritorno, l’attore ha avuto un confronto con la moglie Delia Duran: “Dove è finita Delia che conosco io? La donna elegante? Io lo accetto, vuoi stare da sola ma tutto quello che noi siamo… il rispetto, non puoi buttare tutto all’aria. Abbiamo lottato insieme per la libertà. Continua a fare la figura che stai facendo…”. La prima a sapere del ritorno di Alex dentro la casa è stata Soleil Sorge, che ha accolto l’amico ritrovato con abbracci e tanta gioia. Meno entusiasta la modella venezuelana, molto stupore da parte degli altri vip. Dentro la casa non sanno quanto resterà Alex Belli, che dovrebbe soggiornare per circa due settimane secondo quanto svelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

Soleil Sorge vs Delia Duran: “Mi ha mancato di rispetto”/ “Non è amica delle donne”

Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace?

Dopo i primi momenti di confusione, Delia Duran e Alex Belli sembrano aver ritrovato in fretta la sintonia di un tempo. In camera da letto, la modella ha chiesto subito al marito quanto resterà: “Non te lo posso dire, una mattina ti sveglierai e io non ci sarò più, godiamoci questi momenti. È una grande fortuna che ho di essere qui con voi, con te”, ha risposto Alex. La modella ha subito abbracciato l’attore, faticando a trattenere l’entusiasmo. “Meno male che hai ammesse tutte quelle stron*ate. Che mi hai fatto male. Stron*o”, ha sussurrato Delia, riferendosi a quanto successo tra il marito e Soleil Sorge. L’attore ha voluto subito rassicurare la moglie: “Amore ma certo, secondo te io lascio perdere tutti i tre anni bellissimi vissuti insieme per questa stron*ata qui…”. Pace già fatta tra i due o la permanenza dell’attore dentro la casa del Grande Fratello Vip riserverà nuove sorprese?

Lulù Selassiè Vs Delia Duran "Urli come una cornacchia"/ "Alex falso? Povero lui!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

LEGGI ANCHE:

Delia Duran: "Alex Belli? Qui per condividere con Soleil"/ Rapporto a tre al GF VIP?

© RIPRODUZIONE RISERVATA