Alex Belli e Delia Duran perché non sono sposati ufficialmente?/ Atteso il divorzio

Nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip (ma anche fuori) si è ampiamente discusso del matrimonio di Alex Belli e Delia Duran. Fiumi di dubbi sulla veridicità di queste nozze che, in effetti, non sono legalmente valide. I due, al momento, non possono sposarsi perché ad impedirlo ci sono due matrimoni che entrambi hanno celebrato in passato con altri compagni. Alex Belli è ancora sposato legalmente con la sua ex Katarina Raniakova: i due non hanno ancora divorziato ma sono soltanto separati.

Stessa cosa, a quanto pare, anche per Delia, che precedentemente è stata sposata con un uomo della sua terra d’origine e, ad oggi, non ha ancora divorziato legalmente. Ciò vuol dire che, fino a quando non verranno apportate le firme necessarie, Alex e Delia non potranno considerarsi marito e moglie legalmente.

Alex Belli e Delia Duran: marito e moglie ma non legalmente

Alex Belli, proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, ha cercato di spiegare la sua situazione con Delia, dichiarando: “Katarina aveva già firmato le carte del divorzio, c’era solo da prendere l’appuntamento per depositare i documenti. Io e Delia abbiamo semplicemente fatto delle promesse di matrimonio e una festa per celebrare il nostro amore. Ci siamo sposati con il nostro rito religioso.” Alex e Delia, quindi, hanno celebrato un loro rito attraverso il quale si sono promessi amore reciproco come in un vero matrimonio.

