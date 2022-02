Alex Belli e Delia Duran, regolamento infranto e rischio squalifica?/Fan in subbuglio

Alex Belli e Delia Duran rischiano di essere squalificati dal GF Vip per aver violato due dei regolamenti imposti dal programma. Il giorno successivo al suo ingresso nel programma come ospite, Alex Belli è entrato in bagno “trascinando” con se Delia Duran. I due si sono chiusi in bagno e poi hanno tolto i microfoni, violando così due dei regolamenti del GF Vip e suscitando scalpore tra i fan del reality.

“Sono single” erano le parole pronunciate da Delia Duran prima che Alex Belli entrasse nella casa del GF Vip mettendo a rischio la sua decisione e il suo posto in finale.

Poco prima dell’ ingresso di Alex Belli (come ospite) nella casa del GF Vip, Delia sembrava certa della sua posizione ma poi il riavvicinamento della donna al marito è sembrato agli occhi degli spettatori naturale e quasi immediato. Non sappiamo se la causa di questo riavvicinamento sia stato l’amore che la donna prova e ha ammesso di aver sempre provato per Alex o se invece è scaturito tutto da un’irrefrenabile passione e attrazione fisica. Quello che sappiamo è che poco prima che i due entrassero all’interno del bagno insieme, Delia aveva sussurrato qualcosa all’orecchio di Alex, parole che forse sono sfuggite alla regia del Grande Fratello Vip, ma di sicuro non ai fan più attenti del programma, che le hanno riportate sul web. Le parole pronunciate da Delia ad Alex sono state: “Ho voglia di scop*re”, parole a cui lui risponde in modo sarcastico: “Non lo avevo capito”. Successivamente i due si chiudono in bagno e tolgono tutti i microfoni. Il dubbio più grande non sarà tanto “cosa sarà accaduto” quanto invece cosa potrebbe accadere nella prossima puntata.

Rischio squalifica per i due o amnistia da parte del programma?

E’ ormai noto a tutti che l’epicentro di questa edizione del Grande Fratello Vip è il triangolo amoroso composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip, nonostante non fosse più un concorrente della casa, Alex ha continuato a far parlare molto di se e della vicenda, sui social e nello studio del GF Vip. La vicenda ha appassionato e fatto discutere molti spettatori e vip e ha soprattutto alimentato lo share del programma; per tale motivo la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di riammettere Alex all’interno del programma come ospite. Da quando Alex Belli è rientrato nella casa, anche i picchi di share del GF Vip in onda su Mediaset extra sono notevolmente aumentati. Dopo ciò che è accaduto tra Alex e Delia nel bagno della casa, Alex potrebbe uscire dalla casa portando con se la seconda squalifica del GF Vip ma Delia rischierebbe anche di perdere il suo posto in finale. I due concorrenti del GF Vip avranno valutato il rischio delle loro azioni? Ma soprattutto, il Grande Fratello deciderà davvero di eliminarli dalla casa dopo aver raggiunto picchi di share così elevati?

