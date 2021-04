Alex Belli e Delia Duran si sposano/ “Siamo due anime affini, c’è la voglia di…”

Alex Belli e Delia Duran si sposano. Ad annunciarlo è il fotografo e attore che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, racconta i dettagli della splendida proposta di matrimonio organizzata alle Maldive dove sono volati per scattare le foto di diverse campagne pubblicitarie. Prima di lasciare l’Italia, però, Alex Belli ha organizzato tutto il modo da poter sorprendere la fidanzata. “La sera del 17 aprile le ho detto: ‘Vestiti bene che ho una sorpresa per te’. L’ho bendata e l’ho portata in fondo a questa lingua di sabbia bellissima del resort dove alloggiamo e dove avevo fatto preparare un tavolo solo per noi. Lei immaginava una cena romantica al tramondo, ma quando è arrivata la prima portata e io ho alzato la cloche e ha visto che sotto c’era la scatola di un anello ha capito subito che non era un anello qualsiasi“, racconta Belli a Chi.

La reazione di Delia Duran è stata quella tipica delle donna innamorate: la modella ha pianto non nascondendo la sorpresa. “Non se l’aspettava anche perchè non ne avevamo mai parlato“, aggiunge Alex.

Alex Belli: “Delia Duran è la prima donna da cui mi sento capito”

Alex Belli non vede l’ora di sposare Delia Duran. Il desiderio di sposarsi è arrivato improvvisamente per il fotografo che, alle spalle, ha il matrimonio con Katarina Raniakova, finito nel 2017. La prima volta che Belli ha pronunciato il fatidico sì aveva 28 anni. Oggi, a distanza di 10 anni, dopo aver metabolizzato il divorzio, è pronto a vivere nuove emozioni con Delia Duran di cui è perdutamente innamorato. “Ho voglia di costruire qualcosa di solido, ho voglia di celebrare l’amore maturo e consapevole e ho voglia di farlo con Delia perchè è la prima donna da cui mi sento davvero capito e amato per quello che sono e viceversa. Siamo due anime affini”, ammette il fotografo. La data del matrimonio ancora non c’è, ma la coppia è già pronta a pronunciare il fatidico sì.

