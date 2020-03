ALEX BELLI E DELIA DURAN/ Sono Shrek e Fiona… per un Like (Domenica Live)

Alex Belli e Delia Duran stanno per affrontare un’importante trasformazione. I due infatti saranno ospiti di Domenica Live oggi, 8 marzo 2020, e cambieranno il loro look per emulare Shrek e Fiona. Ovvero una delle coppie più amate dell’universo animato. Ci riusciranno? Intanto scopriamo tramite le Stories di entrambi che prima del grande giorno si sono concessi un’intensa manicure e pedicure. Almeno per quanto riguarda la Duran: “Una vita difficile eh”, commenta lui in modo ironico mostrando come la compagna si sia sottoposta a un trattamento con ben due estetiste. Ormai uniti nel lavoro come nella vita privata, Alex e Delia hanno scelto di sponsorizzare gli stessi brand, anche se è la quota rosa della coppia a essersi concessa diversi shooting seducenti per le nuove collezioni di Primavera.

ALEX BELLI E DELIA DURAN PRONTI A DIVENTARE GENITORI

Belli invece ha scelto di sostenere l’ultimo lavoro della Mg Video Experience, un video volto a varolizzare le bellezze dello Stivale. “Il patrimonio artistico più ricco del mondo”, scrive Belli, “il calore del Mediterraneo, paesaggi mozzafiato, straordinaria varietà di sapori, tradizione, arte e molto altro. Il vero ‘virus’ è la meraviglia dell’Italia”. Alex Belli sembra più che convinto a voler diventare genitore. Un progetto creato con Delia Duran, che sta al suo fianco da qualche anno. La modella venezuelana è riuscita a ‘strapparlo’ a Mila Suarez, come ricorderanno tutti i fan del Grande Fratello. “È il momento giusto”, ha detto il modello poco tempo fa a Chi, “ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità siamo pronti per diventare genitori”.

NIENTE MATRIMONIO IN PROGRAMMA

In base a quanto hanno annunciato entrambi, la speranza è che la famiglia venga completata già quest’anno. Sono passati due mesi dall’inizio del 2020 e non sappiamo ancora nulla sui progressi della coppia, che nel frattempo continua a vivere di mondanità, flash e promozioni. Niente matrimonio però: lo ha detto Alex nella stessa intervista, sottolineando che la convivenza per adesso va più che bene. A dimostrarlo c’è uno scatto di metà febbraio, in occasione di San Valentino, una dedica speciale di Belli alla sua metà della mela: “Da quando sei arrivata tu, hai portato gioia, hai risvegliato la mia arte e le nostre vite suonano all’unisono”.



