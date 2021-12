Alex Belli e Delia Duran, torna l’amore: vino e baci/ Soleil Sorge è solo un ricordo

L’amore sembrerebbe essere tornato tra Alex Belli e Delia Duran: marito e moglie, dopo l’uscita del primo dalla casa del Grande Fratello Vip, si sono mostrati felici su Instagram. L’attore ha pubblicato alcuni video, registrati a casa e fuori. Prima le dedica un brano al pianoforte. “Sei il senso a tutto questo. Per te ho rischiato tutto, ho messo in gioco tutto”, canta. Poi i due si spostano in un locale, dove mangiano carne e sorseggiano vino, scambiandosi alla fine un tenero bacio. In sottofondo alla stories la canzone “All I Want For Christmas Is You”. Non pare esserci dubbi in merito alla donna che l’ex inquilino ha scelto al termine dell’avventura nel reality show.

Già nei giorni scorsi, infatti, Alex Belli aveva ribadito di essere convinto della sua scelta. “Perdersi per poi ritrovarsi”, aveva scritto in un post con a corredo una fotografia di lui fuori dalla porta rossa. Una frase che ha diviso il popolo del web. Alcuni, infatti, si augurano che l’attore non venga più coinvolto nelle vicende relative al Grande Fratello Vip, in quanto ritengono che il suo comportamento all’interno della casa sia stato falso. Altri, invece, chiedono che il marito di Delia Duran possa rientrare.

Alex Belli e Delia Duran, torna l’amore: vino e baci. E Soleil Sorge?

Tra Alex Belli e Delia Duran è, forse definitivamente, tornato l’amore. L’attore lo ha dimostrato con le recenti pubblicazioni sui social network. Nella casa del Grande Fratello Vip, invece, è rimasta Soleil Sorge, con cui l’ormai ex concorrente ha scambiato non poche effusioni nel corso della sua avventura. Baci, abbracci, ma anche parole importanti, che adesso non sembrano avere più peso.

Soleil Sorge, infatti, pare essere soltanto un ricordo per Alex Belli ed anche la moglie Delia Duran Alessandro Bascianosembra avere perdonato quello che a tutti gli effetti può essere considerato un tradimento. L’influencer, da parte sua, resta una delle protagoniste del reality show e in molti credono che a breve potrebbe consolarsi con , nuovo coinquilino.

