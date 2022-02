Alex Belli e Delia trascinano Soleil in un ménage à trois?/ Lei “lasciatemi andare!”

Questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip è successo davvero di tutto, complice l’ennesimo party del sabato sera e qualche bicchiere di troppo. Stando a quanto emerso da alcuni video che circolano in rete nelle ultime ore, pare proprio che l’intenzione di Alex Belli e Delia Duran, dopo essersi in parte chiariti e ritrovati, sia stata di coinvolgere in un presunto ménage à trois anche Soleil Sorge, terza protagonista del famoso “triangolo”. La reazione dell’influencer, tuttavia, non è stata quella che forse la coppia si aspettava, dal momento che la giovane ha voluto prendere le distanze in modo deciso.

Stando a quanto emerge dalla clip in questione, è possibile notare come Alex e Delia, molto complici, abbiano tentato di trascinare Solei verso un approccio più intimo. Quest’ultima tuttavia si sarebbe tirata indietro con forza protestando: “Lasciami andare, mi lasciare andare entrambi? Cortesemente, ho bisogno di acqua… lasciatemi bere dell’acqua”. Mentre Delia Duran si allontanava con l’intento di prendere dell’acqua alla Vippona, Alex Belli avrebbe tuttavia sbottato contro la sua amica speciale, accusandola di aver alzato un muro nei suoi confronti.

Alex Belli e Delia Duran: lui accusa Soleil di aver alzato un muro

Non è chiaro se l’intento di Alex Belli e Delia Duran fosse realmente quello di convincere Soleil Sorge a lasciarsi coinvolgere in un ménage à trois, fatto sta che quest’ultima non ha preso bene il loro eccessivo avvicinamento, chiedendo con forza di essere lasciata fuori. Una reazione che ha scatenato la risposta di Alex, il quale ha sbottato: “Tu hai tirato sto cazz* di muro con me, hai tirato sto cazz* di muro con me, il problema sono io! Il problema sei tu che hai tirato sto cazz* di muro con me, che è una roba che non ha senso. Io capisco il tuo problema ma io non ho nessun muro. Amore, Sole, io ti conosco come le mie tasche…”.

Soleil di contro ha smentito la presenza di un muro tra loro: “In passato l’ho tirato ma adesso no, non c’è nessun muro!”. Una dichiarazione che invece ha portato alla controreplica di Belli il quale ha insistito: “Hai un muro davanti a me, c’è un muro tra me e te”. La Sorge ha concluso motivando la presenza del blocco che ci è venuto a creare tra i due: “C’è un muro perché non sei quello che io conosco e non sei quello che io voglio”.

